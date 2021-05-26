ابنة أخت شريف دسوقي تشكر الرئيس بعد نقل خالها إلى مستشفى بالقاهرة

حرصت إيناس فهمي، ابنة أخت الفنان شريف دسوقي، على توجيه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما وجَّه باستكمال علاجه على نفقة الدولة، قائلة: «شرف وفخر كبير لنا، ومفاجأة لم تكن على البال إطلاقًا».

وقالت إيناس فهمي، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ الفنان شريف دسوقي، تحرك بالفعل من المستشفى التي كان يعالج بها في الإسكندرية إلى دار الشفاء بالقاهرة، برفقة الطاقم الطبي فقط، مؤكدة أن أسرته تُنهي الإجراءات مع الطبيب المُعالج ما بعد انتهاء العملية.

وأكدت أن أسرة شريف دسوقي، ستصل إلى القاهرة غدًا لمساندة ودعم خالها، لافتة إلى أن حالته الصحية مستقرة حاليًا، بينما حالته النفسية ما زالت في وضعٍ سيئ، لا سيما وأنه فقد جزءًا من جسده.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت في بيان صحفي، أنه جرى نقل الفنان شريف دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم نقل الفنان شريف دسوقي بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، مؤكدًا أنه سيتم مناظرة حالته الصحية فور وصوله مستشفى دار الشفاء من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وإجراء كل الفحوصات الطبية لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

وأكد «مجاهد» أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي عن كثب وما يتم تقديمه من خدمات طبية له، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.