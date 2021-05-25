صديق «شريف دسوقي» عن حالته الصحية والنفسية: في أمس الحاجة للدعاء

كشف إسلام صلاح، أحد الأصدقاء المقربين للفنان شريف دسوقي، أن صديقه أجرى عملية بتر القدم بسلام، موضحا أن الأطباء المعالجون له، يعملون حاليا «تظبيط نسبة السكر بدمه»، بعدما ارتفعت في خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن حالته النفسية كذلك جيدة، لأنه رجل راضي بقضاء الله وقدره، متمنيا أن يلهم الله سبحانه وتعالى الصبر، لأنه يشعر أن صديقه يحاول أن يبدوا ثابتا أمام الجميع حتى لا يقلقهم، مطالبا الجميع بالدعاء له، مشيرا إلى أنه في أمس الحاجة لذلك.

وأضاف «صالح»، خلال لقائه من الهند عبر zoom، الثلاثاء، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أن معاناة صديقة من مرض السكر، والمشكلة الصحية التي حدثت لقدمه خلال تصوير فيلم «وقفة رجالة»، هي من أوصلت حالته لضرورة بتر القدم.

وعاد من جديد صديق شريف دسوقي خلال نفس المداخلة الهاتفية بمطالبة جميع من يستمع إليه بالدعاء إلى صديقه الفنان، متابعا: «لأنه إنسان يستحق الدعاء».

وكانت قد أوضحت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية أن الفنان شريف الدسوقي كان قد أصيب بقدمه وكان يجب أن يخضع إلى علاج، لكنه أهمل هذه الإصابة وهو ما أدى إلى تدهور حالة قدمه حتى أجبر الأطباء على بترها.

وأشارت في تصريحات تليفزيونية لها إلى أن النقابة حاولت أن تجري العملية التي خضع لها شريف الدسوقي بالقاهرة، لكنه فضل أن يجريها بالإسكندرية بالمحافظة التي يعيش بها، موجهة شكرها للفنانة بدرية طلبة والدكتورة أمل النجار على متابعتهم لحالته الصحية.

وواصلت: «الحقيقة بدرية طلبة كانت جمبه لحظة بلحظة مسبتوش هي والدكتورة أمل النجار، وهما اللي اقنعوه أن يعمل العملية».