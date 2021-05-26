عاجل.. أول رد فعل من «علوم الإسكندرية» على حملة الغضب ضد أستاذها

جاء أول رد فعل من كلية العلوم جامعة الإسكندرية، على حملة الغضب على الدكتور محمود مرسي، أستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، التي شنها ضده الطلاب عبر منشور ترقيته على الصفحة الرسمية لكلية العلوم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقيامها بتفاعل وصل إلى قرابة 130 ألف «أغضبني»، حيث تمثل رد الفعل في غلق التعليقات على الطلاب فيما يخص ذلك المنشور.

الصفحة الرسمية توقف التعليقات على منشور ترقية أستاذ الكيمياء

وقامت إدارة الصفحة الرسمية لكلية العلوم جامعة الإسكندرية، بغلق التعليقات على منشور التهنئة الذي تحول إلى حملة ضد الأستاذ الجامعي، بعدما حقق المنشور في 13 ساعة فقط، تعليقات طلابية قاربت على 42 ألف تعليق حتى وقت كتابة تلك الكلمات وغلق التعليقات، وتجاوز 130 ألف تفاعل بصيغة الغضب، ناهيك عن قرابة 14 ألف مشاركة.

الطلاب يستكملون التعليقات على منشورات أخرى

وعلى الرغم من ذلك لم يتوقف الطلاب الغاضبون عن حملتهم التي حاولت الكلية الحد منها بوقف التعليقات، حيث قرروا استمرار التعليقات على سائر منشورات الصفحة، والذي جعل التفاعل يزداد أكثر وأكثر مع المنشورات.

تعليق أستاذ الكيمياء على حملة الغضب ضده

وقال أستاذ الكيمياء في تعليق على موقع التواصل الاجتماعي: «أنا لو باخد للطلبه غياب واروحهم بدری واتغاضى عن ريبورت المعمل.. واللي يجي متأخر بعدها ساعة ادخله واديله درجات زيه زى اللى واقف بيشتغل في المعمل وتعب کنت خدت مليون لاف».

130 ألف غضب على منشور ترقيته

وشن مجموعة من الطلاب بالإسكندرية، حملة كبرى على ترقية الدكتور محمود مرسي، إلى درجة مدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، حيث قام قرابة 130 ألف طالب من القيام بالتفاعل على منشور الترقية عبر الصفحة الرسمية لكلية العلوم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بزر «أغضبني».

يوم ترقيته تحول إلى حملة للهجوم عليه

وشهدت التعليقات مئات المواقف السيئة التي زعم أصحابها حدوثها معهم من قبل الأستاذ الجامعي، الأمر الذي خلق حالة من التعاطف مع الطلاب وارتفاع نبرة الهجوم على الأستاذ الجامعي، في يوما كان من المفترض أن يكون يوم تكريم وتهنئة له نتيجة ترقيته، إلا أن العكس كان في انتظاره، فتحول التكريم إلى توبيخ من الطلاب وغيرهم من المعلقين.