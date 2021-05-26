عاجل.. أول رد فعل من دكتور علوم الإسكندرية بعد «130 ألف أغضبني» 

علق الدكتور محمود مرسي، أستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، على الحملة التي شنها ضده الطلاب عبر منشور ترقيته على الصفحة الرسمية لكلية العلوم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقيامهم بتفاعل وصل إلى قرابة 130 ألف «أغضبني»، حيث كان رده عبر تعليق أكد من خلاله أنه لو كان تغاضى عن معاقبة المخطئين لكان حصد «مليون لاف».

وقال أستاذ الكيمياء في تعليق على موقع التواصل الاجتماعي: «أنا لو باخد للطلبة غياب وأروحهم بدری وأتغاضى عن ريبورت المعمل.. واللي يجي متأخر بعدها ساعة أدخله وأديله درجات زيه زى اللى واقف بيشتغل في المعمل وتعب کنت خدت مليون لاف».

وشن مجموعة من الطلاب بالإسكندرية، حملة كبرى على ترقية الدكتور محمود مرسي، إلى درجة مدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، حيث قام قرابة 130 ألف طالب من القيام بالتفاعل على منشور الترقية عبر الصفحة الرسمية لكلية العلوم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بزر «أغضبني».

130 ألف غضب على منشور ترقيته في 13 ساعة

وعلى الرغم من نشر المنشور منذ 13 ساعة فقط، إلا أن الطلاب قاموا بتعليقات قاربت على 42 ألف تعليق حتى وقت كتابة تلك الكلمات وقرابة 130 ألف تفاعل بصيغة الغضب، ناهيك عن قرابة 14 مشاركة، وشهدت التعليقات غضبا شديدا من الطلاب وإظهار عدم رضاهم عن تلك الترقية نتيجة لما وصفوه من تعنت الدكتور معهم.

يوم ترقيته تحول إلى حملة للهجوم عليه

وشهدت التعليقات مئات المواقف السيئة التي زعم أصحابها حدوثها معهم من قبل الأستاذ الجامعي، الأمر الذي خلق حالة من التعاطف مع الطلاب وارتفاع نبرة الهجوم على الأستاذ الجامعي، في يوم كان من المفترض أن يكون يوم تكريم وتهنئة له نتيجة ترقيته، إلا أن العكس كان في انتظاره، فتحول التكريم إلى توبيخ من الطلاب وغيرهم من المعلقين.

مدرس علم نفس: الطالب له احترامه

من جهتها، علقت إيمان نافع، مدرس علم نفس التربوي بكلية التربية جامعة الزقازيق: «نعزي أنفسنا كدكاترة جامعة أن يكون مثل هذه السلوكيات تصدر من أى هيئة معاونة أو عضو هيئة تدريس».

وتابعت: «ربنا يهدى.. فعلاً حزنت لما قرأت مواقف الطلبة وكسرة نفسهم وإهانتهم.. الطالب له احترامه الكامل يا سادة ...احترام آدميته ع الأقل».