عاجل.. إلهام شاهين تكشف لـ«الوطن» تفاصيل سرقة فيلتها

أكدت الفنانة إلهام شاهين ما تردد منذ ساعات عن وجود حرامي داخل فيلتها الخاصة.

وقالت إلهام لـ«الوطن»: «مظبوط.. بس أنا مش ساكنة فيها حاليا، وأبلغني الحارس تليفونيا إنه مسك حرامي يتسلق الفيلا، وبالفعل تم تسليمه إلى قسم البوليس ليأخذ جزائه».

وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث من ضبط شاب تسلق سور فيلا الفنانة إلهام شاهين لسرقتها بمنطقة المنصورية بكرداسة.

المتهم تم ضبطه أثناء السرقة

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الادارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغا من الفنانة الهام شاهين يفيد بتسلق شاب سور الفيلا لسرقتها، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث تحت قيادة العميد علاء فتحى رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة وأكتوبر، إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات بمساعدة خفير الفيلا من ضبط المتهم.

وتبين من خلال الفحص والتحري ان المتهم سبق اتهامه في قضايا سرقة، وتم التحفظ عليه اخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.