أبرز المعلومات عن مبادرة إحلال السيارات القديمة والمتهالكة

مبادرة طموحة قدمتها الحكومة من أجل إحلال السيارات القديمة والمتهالكة بأخرى حديثة وهذه المبادرة تحدث عنها طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة، في تصريحات تلفزيونية، وكشف شروطها وتفاصيل والتي نرصدها لكم كما يلي:

تفاصيل المبادرة حتى الآن

-المبادرة تلقت 72 ألف طلب منذ يناير حتي نهاية أبريل عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.

-طلبات الاشتراك في المبادرة تمت فلترتها وتم تحديد 39200 طلب ينطبق عليها شروط المبادرة.

-سيتم استبدال السيارات القديمة والمتهالكة لـ39200 طلب.

شروط الاشتراك في المبادرة:

-أهم الشروط الأساسية للمشاركة في المبادرة يجب أن يكون مر على تاريخ صنع السيارة 20 عاما فأكثر.

-المشارك في المبادرة أو مالك السيارة يجب أن يكون عمره من 21 عاما لـ65 عاما لنظام التقسيط.

-ما فوق سن الـ65 متاح له المشاركة في المبادرة والحصول على مميزاتها ولكن بنظام الكاش.

-الشرط الأساسي الآخر أن يكون مالك السيارة يمتلكها ملكية فعلية آخر عامين.

-يجب أن تكون رخصة السيارة سارية بمعنى أن يكون لها بيانات مسجلة في المرور باسم مالكها.

مميزات المبادرة

-المواطن سيحصل على سيارة زيرو موديل السنة.

-سينتهي المواطن من تحمل أعباء الصيانة والأعطال للسيارة القديمة وإرباك المرور ونفقات المواد البترولية والوقود.

-يحصل على توفير بنسبة تصل لـ60% من نفقات تموين السيارات بالوقود بسبب أن السيارات غاز وتوفر مبلغا كبيرا من استهلاك الوقود.

-توفر دخلا مناسبا لسائقي التاكسي بخلاف التاكسي القديم الذي كان يكلفه مبالغ كبيرة للصيانة.

حالات الاستبعاد من المبادرة

-يتم حذف المتقدم من البداية ما لم تنطبق عليه الشروط.

-إذا كانت بياناته غير سليمة سيتم حذفه من البداية.

-قد يتم رفض الطلب حال عدم توفير المواطن للمستندات المطلوبة منه لإثبات حالته سواء إثبات الإقامة أو أوراق الدخل وغيرها.