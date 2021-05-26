الهند تسجل أكثر من 208 آلاف إصابة جديدة و4157 وفاة بفيروس كورونا

سجلت الهند 208 آلاف و921 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 27 مليونًا و157 ألفًا و795 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية -وفق ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 4157 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 311 ألفا و388 شخصا.

وأفادت بأن 295 ألفًا و955 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 24 مليونًا و350 ألفًا و816 شخصًا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند مليونين و495 ألفًا و591 شخصًا.