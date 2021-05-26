نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في القنطرة شرق

تفقد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، يرافقه محمد أنور ترك، المنسق الميداني للمشروع القومي «حياة كريمة» بالمحافظة، ووفد من متابعة المشروعات القومية بمكتب رئيس الوزراء، قرى مركز القنطرة شرق المستهدفة من المشروع القومي «حياة كريمة»، حيث تنفذ المشروعات تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة الأبنية التعليمية.

وفي قرية الأبطال، تفقد الوفد أعمال حفر وتركيب خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بقرية العبور التابعة للأبطال، والمرور على مجمع الخدمات الحكومية للتأكد من سير عملية الإنشاءات وعدم وجود أي معوقات.

وشهدت الجولة متابعة أعمال إحلال وتطوير الوحدة الصحية بقرية الأبطال، المدرجة ضمن عمليه التأمين الصحي الشامل، أما بقرية التقدم، فجرى تفقد أعمال الإنشاءات لمجمع الخدمات الحكومية بالقرية والوقوف على نسب الإنجاز، حيث جرى الانتهاء من أعمدة الدور الأرضي والبدء في سقف الدور الأرضي.

وكذلك شهدت الجولة محطة مياة التقدم، حيث بني خزان خرساني سعة 500 مللي، وموقع محطة المعالجة، والانتهاء من الرسومات والتصميمات الهندسية لحين البدء الفعلي في الأعمال الخرسانية.

وفي قرية السلام، تفقد الوفد ما تم إنجازه من أعمال بمبنى مدرسة خالد بن الوليد لإنشاء 22 فصلا مع رفع كفاءة المدرسة، ومتابعة استمرار العمل بمراكز شباب السلام والأحرار، وما تم إنجازه بمبنى مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، فضلا عن توصيل خطوط المياه للمناطق المحرومة بالأحرار بطول 3 كيلومترات، وابوعرمان بطول 2 ك، وقرية ميت أبو الكوم 3 ك، وقرية العرب بطول 2 ك، ومد الخط الرئيسي بقرية الأحرار بطول كيلومتر واحد.

وأخيرا بقرية جلبانة، تفقد الوفد سقف الدور الأول بمبنى مجمع الخدمات الحكومية بالقرية بعد انتهاء بنائه، وتفقد دخول مياه الشرب بطول 1.8 كم بتقسيم عبد الرب حمادة 3 و4.

شارك في الجولة، رؤساء قرى التقدم والأبطال والسلام وجلبانة، والمكتب الاستشاري للمشروع بالمحافظة، وعناصر من الشعبة الهندسية بالجيش الثاني الميداني، ومتدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين الدفعة الثالثة.