استكمال محاكمة متهمي «كتائب حلوان» بسماع مرافعة الدفاع اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة المتهمين في قضية «كتائب حلوان»، بتهم تأسيس 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة، اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم «كتائب حلوان».

وتكونت هذه المجموعات من عناصر الجماعة الإرهابية وروابط الألتراس ومن الكيان المسمى بـ«تحالف دعم الشرعية»، فضلًا عن إشراكهم لعدد من العناصر الجنائية معهم لتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء في هذه المحافظات.

واعترف المتهمون المقبوض عليهم، وعددهم 51 متهمًا، بانضمامهم إلى المجموعات المسلحة وارتكابهم للوقائع المذكورة، فضلًا عن إحرازهم الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات، وقتل كل من النقيب مصطفى نصار معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والمجند مصطفى خليل جاد بوحدة مرور حلوان، وإصابة 7 من ضباط وأفراد الشرطة و3 مواطنين من بينهم امرأة ورضيعها، فضلاً عن تخريب 3 منشآت شرطية وديوان حي حلوان و11 مركبة شرطة وسرقة محتويات إحداها، وتفجير سيارة أحد المواطنين استهدافا لقوات الشرطة.

كما اعترفور بتخريب سيارة أحد الضباط وحافلة نقل عام، ومحاولة تخريب قسم شرطة حلوان واستهداف قوات الشرطة المارة بنفق «الحكر» باستخدام المفرقعات، فضلًا عن تصويرهم المقطع الذائع إعلاميًا باسم «كتائب حلوان».

وفي شهر فبراير عام 2015، أحالت النيابة العامة 125 متهمًا في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية، وأمرت بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.