أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. استقرار وتراجع

سجّلت أسعار حديد التسليح، استقرارًا سعريًا في كل المحافظات دون زيادة اليوم الأربعاء الموافق 26 مايو، فيما واصلت أسعارالأسمنت تراجعاتها بقيمة 10 جنيهات للطن.

وتتجه أسعار حديد التسليح إلى مزيد من الارتفاع بسبب ارتفاع أسعار الخامات، وقد أصاب الارتفاع العالم كله، خاصة الدول المنتجة مثل أوكرانيا وتركيا.

وشهدت أسعار البليت عالميًا سلسلة من الارتفاعات كانت أحد أهم أسباب ارتفاع طن حديد التسليح في السوق المحلي.

أسعار حديد التسليح اليوم

استقرت أسعار حديد التسليح اليوم الأربعاء الموافق 26 مايو 2021.

- وسجل حديد التسليح «عز»، سعر 14600 جنيه وهو السعر الأعلى للبيع بالمقارنة باقي الشركات مدعوماً بالخامة.

- سجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه.

- شركة العتال يباع طن حديد التسليح بسعر 14450 جنيهاً،

- شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح 14300 جنيه.

- شركة عطية يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان يباع طن الطن بسعر 14300 جنيه.

- شركة العشري يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500 جنيه.

- شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح 14350 جنيه.

أسعار الأسمنت

واصلت أسعار الأسمنت تراجعاتها بقيمة تتراوح ما بين 3- 10 جنيهات، وسط تخمة في المعروض منذ عدة أشهر، ما أدى إلى وجود أكثر من سعر، حيث تعلن شركات الأسمنت الأسعار أسبوعياً.

أسعار الأسمنت المسلح

- الشركة القومية للأسمنت يباع الطن بسعر 830 جنيهاً وهي الأعلى سعراً للبيع.

- المعلم يباع الطن بسعر 790 جنيهاً.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر 790 جنيهاً.

- أسمنت المصري يباع الطن بسعر 810 جنيهات.

- أسمنت سيناء يباع الطن بسعر 750 جنيهاً.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت أسيوط يباع الطن بسعر 650 جنيهاً.

- أسمنت سيناء يباع الطن بسعر 660 جنيهاً.

- أسمنت رويال المنيا يباع الطن بسعر 660 جنيهاً.

أسعار الأسمنت الأبيض

- يباع أسمنت سيناء بسعر 2450 جنيهاً للطن.

- أسمنت المنيا رويال يباع الطن بسعر 2380 جنيهاً.

- أسمنت حلوان يباع الطن بسعر 2420 جنيهاً.

أسعار الأسمنت المقاوم

- أسيك سى وتر يباع الطن بسعر 840 جنيهاً.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 840جنيهاً.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 840 جنيهاً.

أسعار الجبس

- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيهاً.

- جبس العامرية يباع الطن بسعر 650 جنيهاً.

- جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيهاً.

- جبس الدولية يباع الطن بسعر 710 جنيهات.