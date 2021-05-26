إيمان العاصي تتصدر «التريند» بعد رسالة «بحبك وبدعيلك» لدلال عبدالعزيز

تصدرت الفنانة إيمان عاصي محرك البحث «جوجل»، بعد ما نشرته عن الفنانة دلال عبد العزيز عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام»، عبر خاصية «الستوري».

ووجهت إيمان العاصي عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، رسالة للفنانة دلال عبد العزيز بسبب مرضها مع وضع صورة لها معلقة: «بحبك جدا وبدعيلك من قلبي، ربنا يشفيكي ويعافيكي ويطبطب على قلبك أنتي وبناتك يارب».

الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

كشف الإعلامي رامي رضوان، فى وقت سابق، عن حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية، عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، قائلا: «الأهل والأصدقاء، لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز، سلبي كورونا منذ أيام، والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي سمير غانم.. نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك».

وأضاف رضوان: «لا أراكم الله مكروه في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها.. الحمد لله على كل شيء.. نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية.. ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب».

إيمان العاصي تشارك في فيلم «في عز الظهر»

بينما تواصل الفنانة إيمان العاصي تصوير فيلم «في عز الظهر»، مع الفنان المصري العالمي مينا مسعود ومحمد علي رزق، وميرنا نور الدين، ومحمد عز، ومحمود حجازي، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

أحداث فيلم «في عز الظهر»

وتدور أحداث فيلم «في عز الظهر»، في إطار من التشويق والإثارة حول عصابة «مافيا» تعمل على الكثير من عمليات النصب الدولية.