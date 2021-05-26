حفل فني وعرض عالمي للأزياء في ختام زيارة المدونين السياحيين لشرم الشيخ

نظمت محافظة جنوب سيناء حفلًا في ختام البرنامج السياحي لوفد المدونين السياحيين الأجانب، والذي يضم 45 شخصًا، ممثلين عن 16 دولة مختلفة حول العالم، في مدينة شرم الشيخ، بهدف الترويج والتنشيط للمقومات السياحية والأثرية بالمدينة.

وتضمنت فقرات الحفل عروض فنية وعرض عالمي للأزياء يمثل أحدث خطوط الموضة لأرقى بيوت الأزياء العالمية.

المدونون يقدمون الشكر لمحافظ جنوب سيناء

وقدم المدونون الشكر للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، لرعايتهم للوفد منذ لحظة وصوله للمدينة، وحرصهم على تنظيم برنامج سياحي لهم على أعلى مستوى.

ودعا المدونون كل الشركات السياحية العالمية تكثيف رحلاتهم السياحية لمدينة شرم الشيخ لما تتمتع به من سحر وجمال وطبيعة خلابة، إضافة إلى تعدد المقاصد السياحية بها.

كما قدموا الدعوة لكل متابعيهم والذين يتعدى عددهم الثلاثة ملايين متابع على مستوى العالم، لزيارة مدينة السحر والجمال.

وحرص الوفد على بث الصور والفيديوهات والرسائل الإعلامية، إلى كل الناشطين في مجال التسوق السياحي على مستوى العالم، لإبراز مقومات مدينة شرم الشيخ السياحية.

وقدموا الشكر للشركات الراعية والفنادق المستضيفة، وكل المشاركين في هذا الحدث الهام الذي يساهم في تنشيط السياحة.

جديد بالذكر أن مدينة شرم الشيخ استقبلت وفد المدونين الأجانب من دول روسيا وأوكرانيا وهولندا واليونان وأمريكا وإيطاليا وأرمينا وغيرها، خلال الفترة من 21 حتى 26 من شهر مايو الجاري، وجرى تنظيم برنامج سياحي لهم، تتضمن زيارة متحف شرم الشيخ، والسوق التجاري، ومسجد الصحابة، ورحلات بحرية للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة بالمدينة، وشواطئها المشمسة وجوها المعتدل، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات والأنشطة الترفيهية.

وجاءت هذه الزيارة لمدينة شرم الشيخ في إطار تجسد سياسة وزارة السياحة والآثار لدمج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية لكي يستطيع الزائر والسائح الاستمتاع بالشواطئ الخلابة والأنشطة البحرية الممتعة.