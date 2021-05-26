10 فئات ممنوعة من الحصول على لقاح كورونا منها الأطفال والحوامل

يبحث كثير من المواطنين عن الحالات المسموح لها بالحصول على لقاح كورونا، وكذلك عن الفئات التي لا يجب أن تحصل عليه لعدم إجراء تجارب عليهم أو خوفًا من تعرضهم لمضاعفات صحية.

وحددت الوزارة الممنوعون من تناول اللقاح، وهم الأطفال الذين يبلغون أقل من 18 عامًا، ومن لديهم أي أعراض لأمراض تنفسية، وكذلك ممن لديهم تاريخ إصابة بـ«كوفيد 19» شديد أدى إلى الدخول للمستشفى، وفي حال الإصابة الخفيفة بالفيروس أو دون أعراض الانتظار لمدة 3 شهور من تاريخ الإصابة، حتى يكون بالإمكان أخذ التطعيم.

وتضم قائمة الممنوعين أيضًا السيدات الحوامل والمرضعات (عمر الطفل أقل من 6 شهور)، أو من تخطط للحمل خلال 3 أشهر المقبلة.

وأكدت الوزارة أن قائمة الممنوعين أيضًا تشمل من لديهم حساسية شديدة من أي تطعيم أو دواء أو أطعمة أو أشياء أخرى، وأصحاب أمراض الأعصاب والصرع والتشنجات، وكذلك من يعانون من أمراض مناعية مثل نقص المناعة، ومن يستخدمون أي أدوية أو حقن مثبطة للمناعة، مثل «إبرون، والكورت يي».

وتضم القائمة أيضًا من يعانون من أمراض الأورام والسرطانات، ومرضى الدم مثل «السيولة»، وكذلك من يعانون من أمراض قلب شديدة.

لقاح كورونا الصيني

وأكدت الوزارة، أن لقاح كورونا الصيني الذي يتم صرفه في مستشفيات العزل بالجمهورية فعال وآمن ولكنه له بعض الأعراض الجانبية البسيطة التي يتعرض لها الشخص العادي عند الحصول على التطعيمات

وأثبت لقاح سينوفارم الصيني فاعلية في التجارب الإكلينيكية تصل إلى 89% في إنتاج أجسام مضادة، و99% حماية من الإصابة، و100% حماية من ظهور الأعراض العنيفة والحرجة، لافتة إلى أن تلك اللقاحات تمت تجربتها على مواطنين فوق سن 18 عامًا، مؤكدة أنه في حال إقرارها للأطفال والسيدات الحوامل سيتم إتاحتها.