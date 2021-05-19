مستشار الرئيس: ندرس تطعيم المواطنين بجرعة ثالثة من لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر تدرس إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا، لمن حصلوا على الجرعة الثانية، لمقاومة التحورات التي تحدث مؤخرا.

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر: «ندرس هذا الأمر بدقة شديدة جدا، والنهاردة كانت هناك دراسة مستفيضة لملف اللقاحات في مصر، وهو يحظى بمتابعة دقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإدارة هذا الملف، كانت حكيمة من خلال الاتفاق مع الدول المنتجة للقاحات».

التطعيم بالجرعة الثالثة بعد 6 أشهر من الثانية

وعن استدعاء من حصلوا على اللقاح بعد 6 أشهر للحصول على الجرعة الثالثة، قال مستشار رئيس الجمهورية: «الإمارات والصين قالا إن من حصل على جرعتين، سيحتاج إلى جرعة ثالثة بعد 6 أشهر لمقاومة التحور، حيث إن الجرعة الأولى تعطي مناعة قدرها 33%، والثانية تصل لـ65%، لكن القيمة الحقيقية للقاحات، أنها تحمي من الأعراض الشديدة».

أما عن تغيير نوع اللقاح في التطعيم، فقال إنه يُفضل أن يحصل الشخص «على نفس النوع الذي حصل عليه الجرعة الأولى، واللي بياخد الجرعة الأولى، فإن الجرعة الثانية متشالة له، وإذا تم تطبيق قرار الجرعة الثالثة، فإنه سيجدها بعد 6 أشهر».

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف الذكية.