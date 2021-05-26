الإعلامية جومانا ماهر: مصر بحاجة لتوفير مليون فرصة عمل سنويا

قالت الإعلامية جومانا ماهر، إن القطاع الخاص يشارك بقوة في التنمية، لأن الدولة من مصلحتها تشجيعه، إذ أنه شريك أصيل وأساسي في التنمية وتوفير وإتاحة فرص عمل، مفسرة ذلك بأن الدولة المصرية في حاجة إلى توفير مليون فرصة عمل سنويا أو أكثر، وذلك بسبب الزيادة السكانية.

وأضافت ماهر، خلال تقديمها برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، افتتح أمس الثلاثاء، إحدى المجمعات الصناعية الخاصة التي ستوفر 2000 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى عدد كبير من الفرص غير المباشرة.

وتابعت مذيعة برنامج «صباح الخير يامصر»، أن كل قرارات الدولة يكون هدفها الأول تحفيز القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه خلال جائحة كورونا كان العالم كله يركز على محور واحد، بعكس مصر التي كان لديها مشروعات قومية كثيرة.

ومن جهته، قال الإعلامي، حسام حداد، مذيع برنامج «صباح الخير يامصر»: إن القطاع الخاص لا يقتصر على المصانع الكبرى فقط، لكنه يمتد إلى الأكشاك الصغيرة ومختلف المحال التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحًا: «مش لازم تبقى راجل أعمال عندك رأس مال ضخم ويبقى عندك ملايين وتفتح شركات كتيرة زي المسلسلات القديمة».

ولفت حداد إلى أن الدولة المصرية أصبحت مهتمة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ طرح الرئيس السيسي في عام 2016 مبادرة بتوفير 200 مليار جنيه لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على شكل قروض ميسرة ودعم مباشر للأسر والمرأة المصرية، ومنذ ذلك الوقت أتاحت البنوك المصرية 227 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.