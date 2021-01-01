«المصدرين»: 11 سوقا جديدا أمام الصادرات الزراعية المصرية في 2020

قال المهندس أسامة شعبان، مشرف بإدارة خدمة المصدرين، إن الموالح هي أكثر الحاصلات الزراعية التي تصدرها لجميع قارات العالم، إذ تصدر لشرق آسيا، أوروبا، أمريكا الجنوبية، إفريقيا، ودول الخليج العربي، يأتي بعدها البطاطس، ثم البصل، والعنب، والرمان، والفراولة، مشددًا على أن جودة المنتجات الزراعية المصرية يشهد بها العالم كله.

العمل لم يتوقف رغم كورونا

وأضاف شعبان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي والإعلامية ليندا عبداللطيف: «رغم جائحة كورونا، فإننا التزمنا بتعليمات وزارة الصحة في محطات التعبئة ومتابعة التشغيل، لكننا لم نتوقف عن العمل وهو ما أعطانا دفعة قوية إلى الأمام، في كانت توقف فيه صناعات كثيرة حول العالم بسبب توقف حركة الملاحة والشحن».

تحقيق أرقام كبيرة

ولفت إلى أنه عندما عادت الأمور إلى طبيعتها لم نكن قد توقفنا عن العمل في المزارع والمحطات والموانئ، ومندوبو الحجر الزراعي يعملون على مدار ساعات اليوم، ما جعلنا نحقق أرقاما كبيرًا.

تصدير التمور للصين وأستراليا

وتابع مشرف بإدارة خدمة المصدرين، أن المحاصيل الزراعية المصرية دخلت 11 سوقًا جديدا في عام 2020، بعدها جرى البدء في تصدير الموالح لنيوزيلندا وتم إنهاء الاتفاق مع اليابان، كما صدرت مصر للبرازيل والأرجنتين، وفي الموسم قبل الماضي كانت مصر تصدر الموالح لدولة أوروجواي، وستصدر مصر التمور للصين وأستراليا.

نجاحات البرتقال المصري في 10 نقاط

1- بلغت الصادرات الزراعية المصرية 4 ملايين و532 ألفا و745 طنا من المنتجات الزراعية.

2- بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و400 ألف و613 طنا خلال العام الحالي.

3- تم تصدير أكثر من مليون و700 ألف طن موالح إلى مختلف دول العالم خلال عام 2019.

4- احتلت مصر المركز الأول من حيث تصدير البرتقال إلى الأسواق الصينية بقيمة 140 مليون دولار العام الماضي.

5- وفقا لتقرير للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية التابع لوزارة التجارة والصناعة بلغت العائدات من هذه الصادرات نحو 660 مليون دولار، العام الماضي.

‏6- تربعت مصر على عرش موردي الفاكهة العالمية، وشهد العام الحالي إزاحت مصر لأكبر دولة مصدرة للبرتقال في العالم للسوق الأوروبية وهي إسبانيا.

7- فتحت مصر هذا العام 8 أسواق تصديرية جديدة في عدد من الدول منذ يناير، إذ أصبح البرتقال المصري والفراولة المجمدة رقم واحد على مستوى العالم.

8- تعد مناطق النوبارية والقليوبية والإسماعيلية والشرقية والبحيرة، أكثر الأماكن إنتاجا للموالح في مصر وهي مناطق تصديرية.

9- تبلغ المساحة المثمرة من الموالح في مصر حاليا 300 ألف فدان.

10- تستعد مصر لفتح السوق الأمريكية قريباً أمام الموالح المصرية وعلى رأسها البرتقال.