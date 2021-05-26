إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

أصيب 5 أشخاص إثر مشاجرة بينهم بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج، وتمت السيطرة على الطرفين، ونقل المصابين للمستشفى للعلاج، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة ووجود مصابين دائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط المركز.

وبالفحص تبين أنها بين كلا من طرف أول «محمد. ع. ا» 36 سنة، حاصل على ليسانس دراسات إسلامية، «أحمد. ع. ا»، 42 سنة، عامل، «حمدي. ع. ا»، 49 سنة، مدرس، مصابين بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الأول والثاني لمستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثان «محمد. ع. ا»، 33 سنة، عامل، «ناصر. ع. ا»، 31 سنة، عامل، مصابين بجروح رضية وكدمات متفرقة بالجسم، والطرفين أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات على قطعة أرض بالميراث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان مركز طهطا قد شهد، اليوم، تعدي ربة منزل على زوجها بسكين مما نتج عنه خروج أمعائه وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي في حالة سيئة.

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا بالواقعة وانتقل إلى مكان الحادث ضباط مباحث المركز وتبين إصابة «خالد. ح. ا»، 44 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز مصابا بجرح طعني نافذ بالبطن وخروج جزء من الأمعاء، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤاله أتهم زوجته «كريمة. ف. ش»، 36 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بآلة حادة، مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات أسرية، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة والأداة المستخدمة «سكين» وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب.