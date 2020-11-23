حبس تاجر هشّم رأس عمه بسبب خلافات على الميراث بالمنوفية

أمرت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بحبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بتهشيم رأس عمه والاعتداء عليه بإلقاء مواد بناء أسمنتية على رأسه، ما ألحق كسرًا بالحمجمة، وذلك بسبب خلافات على الميراث.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بإصابة "م.م" عامل ومقيم بقرية مليج بشبين الكوم، نتيجة قيام ابن شقيقه ويدعي "ب.ا" 43 سنة، ويعمل تاجرًا، بالاعتداء عليه، ما ترتب عليه نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم بقيادة المقدم محمد مغربي رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم، لمحاولة استجواب المجني عليه داخل مستشفي شبين الكوم التعليمي، وتبين صعوبة الحديث معه لخطورة حالته الصحية، فيما تمكنت قوة من مديرية أمن المنوفية من إلقاء القبض على المتهم.

وبسؤال زوجة المجني عليه أقرت بجود خلافات عائليه علي الميراث بين زوجها وبين المتهم، والذي قام بإلقاء مواد بناء أسمنتية على رأسه ما تسبب في دخوله غيبوبة، موضحة أن تلك المرة ليست الأولى التي يقوم فيها بالاعتداء عليه، وبمواجهة التاجر بالتهم المنسوبة إليه أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية.

وحُرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، وبالعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة، أمرت بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.