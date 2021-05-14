إصابة 4 أشخاص برش خرطوش في مشاجرة بسبب خلافات الميراث بسوهاج

أصيب عامل وزوجته ووالدها وسائق «توك توك»، برش خرطوش، إثر إطلاق شقيقا الأول، عيار من فرد خروش بطريق السحارة بقرية بندار الشرقية دائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، بسبب خلافات على الميراث، ألقت الشرطة القبض علي المتهمين، وبحوزتهم السلاح المستخدم في الواقعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام، بوصول كل من محيي الدين أحمد إبراهيم، 44 سنه عامل، زوجته هدى جمال أحمد رضوان، 37 سنة ربة منزل، يقيمان دائرة مركز العسيرات، والدها جمال أحمد رضوان، 61 سنة عامل، ويقيم دائرة مركز جرجا، عبدالناصر محمد العال، 35 سنة، سائق «توك توك»، ويقيم دائرة مركز العسيرات، مصابين برش خرطوش متفرق بالجسم.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط المركز، وبالفحص وسؤالهم اتهموا شقيقي الأول كلا من نور الدين أحمد إبراهيم، 50 سنة عامل، عابدين 48 سنة عامل، ويقيمان بذات الناحية، بالتعدي عليهم، وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزة الثاني، ما نتج عنه إصابتهم أثناء استقلالهم «توك توك» قيادة الرابع بناحية بندار الشرقية، دائرة المركز بسبب خلافات بينهم على الميراث.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهمين وبحوزة الثاني السلاح المستخدم «فرد خرطوش محلي الصنع»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.