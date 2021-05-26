تعيين 889 شابا والتفتيش على 226 منشأة بجنوب سيناء

عينت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، خلال شهر أبريل الماضي 889 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، بينهم 605 شباب من ذوي الهمم والعزيمة.

صرف 24 ألف جنيه للعمالة غير المنظمة خلال شهر إبريل

وقال أشرف علم الدين، مدير عام مديرية القوى العاملة بجنوب سينا، إنه جرى صرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالديرية، بقيمة 24 ألف جنيه خلال شهر أبريل الماضي، منها 18 ألف جنيه لـ9 عمال منح مولود جديد، و2 منحة زواج بمبلغ 6 آلاف جنيه، إضافة إلى تسجيل 141 عاملا جديدا على المنظومة العمالة غير المنتظمة.

وأوضح مدير المديرية في تصريح له، اليوم الخميس، أنه جرى التفتيش الدوري النهاري والليلي وشن الحملات المختلفة على 226 منشأة، وتنظيم 2 ندوة توعية، وإصدار تراخيص عمل للأجانب من الجنسيات المختلفة الذين يعملون في نطاق المحافظة بواقع 14 ترخيصا.

تلقى المديرية 35 شكوى عمالية خلال شهر إبريل

وتابع مدير المديرية: «وتلقت المديرية 35 شكوى عمالية خلال شهر أبريل الماضي، جرى تسوية 3 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ10 شكاوى، و8 شكاوى ما زالت تحت البحث».

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أكد أن المديرية فتشت على 26 منشأة، وإعادة التفتيش على 109 منشآت، وأسفرت نتائج التنفيش عن تحرير 37 محضرًا سلامة وصحة مهنية للمنشآت المخالفة، وتنظيم ندوتين للتوعية، وإجراء 29 قياس، وبحث 4 شكاوى.