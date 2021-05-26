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محمود مسلم

«الداخلية» تحصّل 742 ألف جنيه غرامة كمامة خلال 24 ساعة

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الوطن
11:28 ص | الأربعاء 26 مايو 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

خلصت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، إلى ضبط 14923 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ14851 شخصًا المقدرة بـ742,550 جنيه، وتحرير محاضر لـ72 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

وتمّ تحرير 2062 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 343 قضية في مجال منع تداول «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 3465 «شيشة».

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