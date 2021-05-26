ضبط 9 مصانع ومخازن وشركات تصنيع كمامات وأسطوانات أكسجين مغشوشة بالقليوبية والمنوفية

توصلت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، إلى إقامة بعض الأشخاص مصانع ومخازن وشركات عشوائية بنطاق محافظتي القليوبية المنوفية.

وتمّ استهدافهم بمأمورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجرى ضبط (5 مصانع - مخزن - 3 شركات) وضبط المديرين المسؤولين بإجمالي مضبوطات بلغت (50 ألف كمامة طبية تحت التجهيز - 116 ألف كمامة طبية منتج نهائي - 500 أسطوانة أوكسجين مجهولة المصدر - 2000 أسطوانة أوكسجين فارغة وتحت التجهيز - 15000 قطعة منتج نهائي لمواد غذائية مجهولة المصدر - 13 طن مواد خام بلاستيكية مغشوشة ومقلدة - 25000 عبوة منتج نهائي لبرطمانات بلاستيكية مغشوشة ومقلدة – 1,1 طن منتج نهائى لأدوات منزلية بلاستيكية منسوبة لشركات وهمية - 474,440 طن مواد خام ومنتج نهائي لأسمدة زراعية مجهولة المصدر).