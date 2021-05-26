تجار الذهب يتوقعون تراجع الأسعار: عيار 21 سيصل لـ 700 جنيه

حالة من التذبذب تواجه أسعار الذهب في السوق المحلي بين الارتفاع والانخفاض، ورغم وجود ارتفاع إلا أن عددا من التجار يؤكدون تراجع اسعاره في القريب العاجل، ليصل سعر عيار 21 لـ 700 جنيه بدلا من 812 جنيها اليوم الأربعاء 26 مايو.

توقعات بتراجع سعر عيار 21 لـ 700جنيه

وأرجع تجار الصاغة توقعات تراجع الذهب لـ 700جنيه، لتفائلهم بتعافي الاقتصاد العالمي، حيث أصبح هناك رواجا اقتصاديا وعاد السفر بين الدول بشكل أكبر بالمقارنة بالموجة الأولى لكورونا، موضحين أنه حال اخترق الذهب هذا المستوى سينخفض مرة أخرى ليصل لمستوى 1460 دولارا للأوقية، وهي نفس مستويات أسعار الذهب قبل انتشار أزمة كورونا في شهر مارس 2020، ويصل سعر الجرام عيار 21 إلى 700 جنيه.

5 عوامل تحدد تراجع الذهب

وقال وصفي أمين واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سواء بالارتفاع أو الانخفاض تتحدد وفق عدة عوامل من أهمها سعر الدولار ، والقرارات التجارية والاقتصادية والمتغيرات السياسية، وتوقعات المضاربين والمستثمرين في قطاع الذهب، فضلا عن مستجد آخر هو نجاح الدول في مواجهة فيروس كورونا وسعر البترول.

وأوضح أن الذهب هو الملاذ الآمن الوحيد الذي استطاع الصمود أمام فيروس كورونا بالمقارنة بباقي الملاذات الآمنة، حيث ربح الذهب 32% منذ بداية العام الماضي وهو ما لم توفره فوائد البنوك أو حتى الاستثمار في النشاط التجاري والصناعي من عائد.

وتفاءل وصفي بالنصف الثاني من العام الحالي وتحقيق الذهب لانخفاضات كبيرة نتيجة لتحسن الاقتصاد ووجود مستويات هامة لتحسن الاقتصاد.

لقاح كورونا الفعال سر التراجع

«أسعار الذهب ستشهد انخفاضا كبيرا حال نجحت الدول في تطعيم مواطنيها بلقاح فعال، مما يعزز الاقتصاد» بحسب نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، مؤكدا أن ذلك سيشجع المستثمرين لضخ الأموال والاستثمارات داخل الأسواق، كما أن ارتفاع أسعار الدولار في أي لحظة - وهذا أمر متوقع - يؤدي أيضا إلى انخفاض أسعار المعدن الأصفر.

وتابع «نجيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يستبعد حدوث هذا الانخفاض: «طول عمر الذهب طالع ونازل، وهذا أمر غير مستبعد أن يصل عيار 21 لـ 700جنيه، مما يؤدي إلى عدم الاحتياج إلى الذهب كمخزن قيمة واتجاه المستثمرين إلى الاستثمار المباشر والاستثمار في السندات، ما يضغط على الذهب ويؤدي إلى تراجع أسعاره».

وأوضح أن الذهب على المدى القصير يخضع إلى التغيرات الاقتصادية، ولكن على المدى البعيد عادة ما يعاود الارتفاع مرة أخرى، ويحقق ارتفاعات سنوية بغض النظر عن الأحوال الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26مايو

وسجّلت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 26 مايو 2021، بيع عيار 24 بسعر 928 جنيها، وعيار 21 بسعر 812 جنيها، فيما بلغ عيار 18 سعر 696 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و496 جنيها.