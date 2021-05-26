سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 26-5-2021

يبحث الكثيرون يوميا عن أسعار الذهب في إطار اهتمامهم بشراء المعدن الأصفر لادخاره أو للزينة، كما يفضل العديد من الأشخاص العيار الأكثر مبيعا في الأسواق ويبحثون عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الموافق الأربعاء الموافق 26 مايو الحالي، حيث سجلت استقرارا في الأسعار دون تغيير عن أمس الثلاثاء.

وتستعرض «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، فضلًا عن أسعار الأعيرة الأخرى، وكذلك الجنيه الذهب في محلات الصاغة في بداية تعاملات اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي اليوم الأربعاء بين 926 إلى 928 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 810 إلى 812 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء بين 694 و696 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، بين 6480 و6496 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب

وتراوح سعر كلو الذهب اليوم بين 925,714 إلى 928,000 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، اليوم الأربعاء الموافق 26 مايو، 960.81 جنيه، و61.32 دولار أمريكي، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بأسواق المال 840.73 جنيه، و53.66 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال، 720.62 جنيه، و45.99 دولار أمريكي، ووصل سعر الجنيه إلى 6,726 جنيه و429.28 دولار، وسجل كيلو الذهب 960,805 جنيه و61,325 دولار، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وذكر إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، عدة أسباب لارتفاع سعر الذهب، منها سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.