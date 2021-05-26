الصحة عن الفنان شريف دسوقي: حالته النفسية سيئة ويرفض أي لقاءات

كشف مصدر مسؤول بمستشفى دار الشفاء التي نقل إليها الفنان شريف دسوقي لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، عن الحالة الصحية له، قائلا إنّ الفنان يعاني من حالة نفسية سيئة جدا ولا يرغب في مقابلة اي شخص أو التحدث مع أحد.

وتابع المصدر لـ«الوطن»، أنّ الحالة الصحية الخاصة جيدة، ومنذ وصوله للمستشفي يتم ضبط السكر له للوصول لمعدلاته الطبيعية، وعن وظائف الكلي والقلب فهي جيدة، مشيرا إلى إجراء مناظرة لحالته الصحية فور من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكد المصدر أنّ الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجّهت بتقديم تقرير طبي بشكل دوري عن حالة الفنان شريف الدسوقي، كما شددت على الاهتمام بالحالة وتقديم سبل الرعاية الطبية له وكذلك الدعم النفسي له.