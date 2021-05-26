تعرف علي سبب بتر قدم الفنان شريف دسوقي.. «تجنبا لتسمم فى الدم»

تسبب خضوع الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية لبتر قدمه مساء يوم الاثنين الماضى، فى حالة حزن شديد بين أصدقائه بالوسط الفنى ومتابعيه، وهنا تعرف علي سبب بتر قدم الفنان شريف دسوقي.

تعرف علي سبب بتر قدم الفنان شريف دسوقي

تعرف علي سبب بتر قدم الفنان شريف دسوقي والتى بدأت مشكلتها منذ عدة أشهر، حيث أن الفنان شريف دسوقي تعرض لإصابة بسيطة أثناء تصوير أحد مشاهده فى أحد المسلسلات الدرامية.

لكن جاءت الأزمة عندما علم الفنان شريف دسوقي بأنه مريض بالسكرى ومن هنا بدأت المعاناة حيث أن مصابي السكر يواجهون مشكلة فى «لم الجرح»، وعانى الفنان شريف دسوقي من تدهور حالة الجرح إلى أن وصل إلى مراحلة الأخيرة وفتح الجرح بشكل مبالغ فيه ما تسبب فى «خراج»، ذهب بسببه إلى المستشفي لإجراء التحاليل والأشعة فى محاولة من الأطباء لانقاذه.

وبعد فشل كل المحاولات أصبح الحل الوحيد هو بتر القدم اليسرى وإلا سيحدث تسمم فى الجسم بالكامل خلال يومين ما يؤدى إلى الوفاة، لذلك اتخذ الدكتور المعالج قراره بخضوع الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية لبتر القدم وبالفعل وافق دسوقى على الأمر وتم إجراء العملية يوم الاثنين الماضي.

وكانت الفنانة بدرية طلبة، أعلنت عبر صفحتها الخاصة على موقع «الفيس بوك»، عن خضوع الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية لبتر قدمه اليسرى قائلة: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب أوى بنى أدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك ياشريف ويقوى قلبك ويتم شفاك على خير».