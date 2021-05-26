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انقطاع المياه عن منطقة الزمالك 8 ساعات مساء اليوم: بسبب «المترو»

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سلامة عامر
12:50 م | الأربعاء 26 مايو 2021
قطع المياة"ارشيف"

قطع المياة"ارشيف"

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن منطقة الزمالك البحرية بالكامل، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء حتى الساعة الخامسة فجر غد الخميس.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لأعمال ربط خطوط المياه بمنطقة الزمالك، نظرًا للقيام بأعمال حفر الخط الثالث لمترو الانفاق.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجده بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (125) من التليفون.

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