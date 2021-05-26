نجوم الفن يشكرون الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه للفنان شريف دسوقي

وجه مجموعة من نجوم الفن في مصر الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد اطمئنانه شخصيا على حالة الفنان شريف دسوقي، مساء أمس الثلاثاء، والتوجيه برعايته ومتابعة حالته الصحية وصرف معاش استثنائي له،

شيرين عبد الوهاب

علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب في بوست عبر صفحتها الخاصة على موقع تويتر وقالت: ‏«أنا بحمد ربنا إني عايشة في عصر شايفة بلدي اللي من أعرق بلاد التاريخ قوية وليها هيبتها، وشايفة رئيس إنسان بيجبر بخواطر أهله وحنين عليهم، ربنا يكرمك سيادة الرئيس ويوفقك ويجبر بخاطرك، وألف سلامة عليك يا أستاذ شريف وتقوم بالسلامة».

رامي صبري

ونشر الفنان رامي صبري صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحته الخاصة على موقع انستجرام وعلق عليها قائلا: «الرئيس الإنسان».

أيتن عامر

وانضمت إليهم الفنانة أيتن عامر التي نشرت بوست عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيسبوك وقالت فيه: خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب وسرعة توجيهات سيادته لرعاية وعلاج الفنان شريف دسوقي، شكرا سيادة الرئيس.

عمرو مصطفى

وحرص الفنان عمرو مصطفى على شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال بوست نشره عبر صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك قال فيه: ما هذا الجمال، شريف يستحق هذا الاهتمام الكبير، فهو فنان حفر طريقه من الثقافة الجماهيرية ومن المسرح السكندري إلى قلوب الملايين.. شفاه الله وعافاه.. رئيس مصر الرئيس الفخر جابر الخواطر.

أحمد السعدنى

كما حرص الفنان أحمد السعدني أيضا على توجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال بوست على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك قال فيه: «ألف شكر سيادة الرئيس».