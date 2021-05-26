رانيا فريد شوقي في رسالة لوالدها وسمير غانم: افتقدنا الناس الحلوة

استعادت الفنانة رانيا فريد شوقي، ذكريات من زمن الفن الجميل بين والدها فريد شوقي وسمير غانم خلال لقاء جمعهما بإحدى الحفلات، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

رانيا محمود ياسين عن سمير غانم وفريد شوقي: اللذاذة والطيبة

وعلقّت رانيا فريد شوقي عبر حسابها بـ«انستجرام» قائلة: الناس الحلوة أوي والبسيطة والضحكة اللي من القلب، افتقدناكم أوي، وحشتونا، الله يرحمكم برحمته الواسعة ويصبرنا على فراقكم.

وعلقت الفنانة رانيا محمود ياسين على علاقة سمير غانم وفريد شوقي بقولها: مش ممكن جمالهم وخفة دمهم واللذاذة وطيبة وتلقائية، روح جميلة مابقناش نشوفها، الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويسعدهم كما أسعدونا وأكثر.

وكان هناك لقاء ظهر فيه الفنان سمير غانم وبجواره الفنان محمد نوح، بينما كان يجلس الفنان فريد شوقي وبجواره الفنان فايز حلاوة، وقال سمير غانم في الميكروفون إن الملك فريد شوقي سيغني مقدمًا إياه بطريقة كوميدية وقوله «معانا الصوت العاطفي مطرب الجبل والصخر والبراري العنيف وملك رصيف نمر خمسة، الأسطى حسن الذي مضى به قطار العمر».

وأضاف سمير غانم قائلًا وسط ضحك فريد شوقي «الأستاذ فريد هيقول وإحنا هنرد وراه، عشان لو زعل الاستديو ده عليه العوض، ربنا يديله الصحة لو اتمطع تمطيعة كلنا علينا العوض».

ومن أشهر الأفلام التي جمعت بين الفنان سمير غانم الذي توفى يوم الخميس الماضي عن عمر 84 عامًا والفنان فريد شوقي «يارب ولد» الذي يعد من أبرز الأفلام التي يستخدمها رواد السوشيال ميديا للاستعانة بالإفيهات الضاحكة منها «تعيش إنت ياحاج، الكتاكيت تبيض وتفقس، هينهار وهيعترف».