البحرين تشدد قيود كورونا وتغلق المتاجر والمطاعم أسبوعين

أعلنت البحرين تشديد القيود لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وغلق المتاجر والمطاعم أسبوعين بدءا من غدالخميس، وفقًا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز عربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت البحرين، أعلنت أوائل الأسبوع الجاري تعليق دخول القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء، وهي الهند وباكستان وسريلانكا وبنجلادش ونيبال، ابتداءً من 24 مايو الجاري

وأكّدت السلطات تطبيق الحجر الصحي الاحترازي على غير الحاصلين على لقاح كورونا من جميع الدول.