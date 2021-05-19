البحرين: ندعم مبادرة مصر لوقف إطلاق النار في غزة

أكدت البحرين، الأربعاء، دعمها لمبادرة مصر للتوصل لهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والوصول إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

وبحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، مع نظيره المصري سامح شكري، في اتصال هاتفي اليوم، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود التي تبذل لوقف التصعيد والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة، حسبما ذكرت «العربية نت».

وأكد «الزياني» دعم مملكة البحرين للمبادرة المصرية، مشددًا على أهمية دور المجتمع الدولي في وقف التصعيد، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء، معربًا عن تمنياته بنجاح الجهود التي تبذلها مصر في هذا الخصوص.

من جانبه، أكد سامح شكري وزير الخارجية على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، ومواصلة الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في المواجهات العسكرية في غزة، والعمل على استئناف جهود السلام بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.