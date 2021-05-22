محافظ الجيزة يطلق إشارة بدء التشغيل التجريبي لمحطة جزيرة الدهب

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة كان لها نصيب كبير في قاطرة التنمية، التي تشهدها الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم ضخ اعتمادات مالية كبيرة لتطوير البنية التحتية، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي شهدت دعماً ومتابعة يومية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لما لها من أهمية حيوية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة ووزارة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فقد تم تنفيذ مشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفه إجمالية بلغت 18 مليار جنيه، وذلك خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ مشروعات لتوفير مياه شرب نقية بطاقة تزيد على 600 ألف متر مكعب يومياً، بتكلفة 2.6 مليار جنيه، وتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد لمحطات وشبكات بحوالي 1.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات معالجة للصرف الصحي بتكلفة بلغت 14 مليار جنيه.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، اليوم السبت، خلال تفقده الخطوات الأخيرة لبدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة إنتاجية 80 ألف متر مكعب يومياً، والتي تسهم بشكل كبير في تحسين الخدمة، وحل مشكلات ضعف الضغوطات وانقطاعات المياه، التي تعاني منها بعض المناطق داخل مدينة الجيزة.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لتوسعات محطة جزيرة الدهب تبلغ 640 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية 160 ألف متر مكعب يومياً، حيث شملت مراحل تنفيذ المشروع مرحلتين بطاقة 80 ألف متر مكعب يومياً لكل منهم، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، ويجري حالياً بدء التجارب الأولية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها، قبل نهاية الشهر المقبل.

واطلع المحافظ على مكونات المشروع الذي تم تنفيذه على مساحة فدان لتنقية 160 ألف متر مكعب يومياً من المياه، باستخدام تكنولوجيا «الديناساند» الحديثة، والتي توفر مساحة الأرض المطلوبة لتنفيذ المحطات، وكذا توفر الطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل، لتنتج المحطة بالكامل داخل جزيرة الدهب، بطاقة 700 ألف متر مكعب يومياً.

وعقب تفقد المحافظ مراحل التشغيل للمحطة، عقد «راشد» لقاءً موسعاً مع الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، لاستعراض الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض الجيزة، ووضع رؤية مستقبلية تشارك فيها كافة الأجهزة، للسعي نحو تنفيذها للوصول إلى حلول جذرية لمشكلات ضعف ضغوطات المياه بالبؤر الساخنة، إلى جانب وضع أجندة عمل خلال المرحلة المقبلة، لتدعيم كافة المناطق بخدمة الصرف الصحي.

وأكد محافظ الجيزة على تذليل كافة العقبات أمام الأجهزة التنفيذية لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات، مطالباً رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد تقرير يتضمن كافة الاحتياجات المطلوبة والمعوقات التي تواجه المشروعات المدرجة والمستقبلية للسعى نحو تنفيذها، لافتاً إلى أن المحافظة تعطي أولوية للانتهاء من المشروعات المتعثرة، وخاصةً في قطاع الصرف الصحي، فقد تم الانتهاء من العديد من المشروعات المتعثرة بمراكز المحافظة، وإدخالها الخدمة، والتي شملت محطات الصرف بمراكز العياط والصف وإطفيح، ومحطة معالجة أبو رجوان بمركز البدرشين، ويجري الانتهاء خلال فترة وجيزة من إدخال خدمة الصرف الصحي بمركز الواحات البحرية، والمشاريع المتعثرة بمدينة الحوامدية، ومراكز أبو النمرس والبدرشين في خلال ستة أشهر، والتي تم ضخ اعتمادات ماليه فيها، ولم يتم الاستفادة منها حتى الآن، ودعم الخدمة بالمناطق التي تم رصد احتياجها لذلك، موجهاً بضرورة الانتهاء من محطتي مياه منشأة القناطر وأوسيم، لما لها من أهمية كبيرة في حل مشكلة الانقطاعات بشمال الجيزة، وزيادة كميات المياه المنتجة.

وأشاد محافظ الجيزة بمبادرة حياة كريمة لتطوير عدد 42 قرية بمراكز الصف وإطفيح، بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، بما يحقق التنمية المستدامة لمواطني تلك القرى، موجهاً الشكر لكافة أجهزة الدولة المشاركة فيها، كما وجه محافظ الجيزة الشكر إلى وزير الإسكان، والجهاز التنفيذي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية، على التعاون المثمر للحاق بركب التنمية التي تحققها الدولة، للنهوض بكافة الجوانب المعيشية للمواطنين.

ومن جانبه، قال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه سيتم الانتهاء من كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها في خلال عام، موضحاً أن المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2021 ساهمت في رفع الطافة الإنتاجية للمياه إلى 2.8 مليار متر مكعب، لخدمة حوالي 10 ملايين نسمة، وهو ما انعكس على تحسن ضغوطات المياه بالعديد من القطاعات التي كانت مصدراً للشكاوى المتكررة للمواطنين على مدار سنوات.

ولفت رئيس الجهاز التنفيذي إلى أن المشروعات شملت محطات مياه الشرب بإطفيح والصف والقيراطين بأوسيم، بطاقة 60 ألف متر مكعب لكل منها، ومحطة مياه العياط بطاقة 51 ألف متر مكعب، ومحطة مياه الحوامدية بطاقة 70 ألف متر مكعب، ومحطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 160 ألف متر مكعب، وتطوير محطة مياه إمبابة لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 100 ألف متر مكعب، ومحطة مياه منشأة القناطر بطاقة 40 ألف متر مكعب.

وأضاف المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه خلال شهر، سوف يتم حل مشكلات ضعف وانقطاعات المياه ببعض مناطق حي بولاق الدكرور، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات، وإحلال وتجديد بعض الشبكات المتهالكة، وإضافة خطوط جديدة، والتي ستسهم في تحسين مستوى الخدمة، مؤكداً على التنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذي للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه أوسيم، والتي ستوفر 60 ألف متر مكعب يومياً، مما يسهم بشكل ملحوظ في تحسين الضغوطات بمناطق شمال الجيزة.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران، السكرتير العام، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دوائر الدقي وبولاق الدكرور والعمرانية والقيادات التنفيذية بالمحافظة .