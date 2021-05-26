ممثلو مجلس الوزراء يتابعون الموقف التنفيذي لـ«حياة كريمة» في الأقصر

كشف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك»، تفاصيل المبادرة في محافظة الأقصر، حيث اجتمع ممثلو المتابعة من مجلس رئاسة الوزراء لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة، حيث تستمر أعمال تنفيذ شبكات الانحدار الصرف الصحي بقرية الوسطي، إلى جانب أعمال إحلال وتجديد محطات مياه الشرب بالمحاميد مركز أرمنت، والغريرة، أصفون، ترعة ناصر، الكلاببة بمركز إسنا، حيث تتم الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقبل أيام، أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» بدء إنشاء مجمع الخدمات المتكاملة بقرية النمسا وقرية النجوع، بمركز إسنا، محافظة الأقصر، في إطار المشروع القومي «حياة كريمة»، فضلا عن استمرار أعمال تمهيد وتجهيز الموقع المخصص لإنشاء مجمع المصالح الحكومية المتكاملة بقرية «الكيمان».

فيما تستكمل أعمال الحفر الخاصة بإنشاء مجمع المصالح الحكومية المتكاملة بقرية توماس وعافية الوسطي، إلى جانب أعمال تطوير مكتب بريد قرية الوسطى، وتركيب أعمدة الإنارة في المناطق المحرومة بقرية حاجر كومير، حيث تتم تلك الأعمال تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وشهد مركز إسنا بمحافظة الأقصر، الشهر الماضي، استمرار أعمال مد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بقرية الوسطى، ضمن أعمال مبادرة «حياة كريمة»، فيما تُستكمل أعمال شبكات الصرف الصحي بقرى «توماس» و«عافية رقم 1 و2» والوسطى.

وفي السياق ذاته، تمّ الانتهاء من تطوير مكتب بريد قرية النمسا بمركز إسنا، تمهيدا لإتاحته للمواطنين، كما استلمت لجنة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المساحة، المواقع الخاصة بمحطات الرفع في قرية القبلي قامولا المدرجة ضمن استكمال الأعمال بقرى حياة كريمة (مرحلة أولى).

وأعلنت مؤسسة «حياة كريمة» من قبل استمرار أعمال مدّ وتدعيم خطوط مياه الشرب ببعض المناطق بقرية المعلا التابعة للوحدة المحلية بالشغب، كما تستكمل أعمال توسعة مدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية المشتركة بالشغب بمركز إسنا أيضًا، حيث تتم تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.