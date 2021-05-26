فيفي عبده تطمئن جمهورها على صحتها: فاضل حاجة صغيرة (فيديو)

طمأنت الفنانة فيفي عبده جمهورها على صحتها، من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع «انستجرام»، حيث ظهرت الفنانة فيفي عبده فى المقطع المصور وهى بصحة جيدة للغاية قائلة: «رجعت تانى يا جماعة لازم الدنيا تمشي أنا بشكر ربنا خلاص فاضل حاجة صغيرة إن شاء الله وهبقي كويسة باذنك يارب بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل دعاكو ليا».

وأضافت فيفي عبده قائلة: «أنا متشكرة جدا بقيت كويسة أوى وان شاء الله فاضل حاجة صغيرة واطلعلكوا تانى وان شاء الله ممكن أعملكوا أونلاين علشان أبقي معاكو متواجدة الأيام الجاية دى، بحبكوا أوى 5 امواه 5 هوانيو و5 يلا بقي وايوة بقي من مصر أم الدنيا أنا بحبكو أوى ووحشتونى جدا».

كانت الفنانة فيفي عبده خضعت فى وقت سابق لعملية جراحية بسبب خطأ طبي أثناء إعطاءها حقنة حيث مكثت فى المستشفي لعدة أيام خرجت بعدها إلى منزلها وأصبحت بصحة جيدة.

يشار إلى أن أخر أعمال الفنانة فيفى عبدة الفنية، مسلسل مملكة الغجر الذي شارك فيه مع حورية فرغلى وأحمد كرارة وعزة مجاهد وسامح الصريطى وميار الغيطى وعدد أخر من الفنانين، من تأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد.

أما عن أخر الأعمال السينمائية التى قدمتها الفنانة فيفي عبده فيلم «مهمة فى فيلم قديم» والذي شاركك فيه بجانب أدوارد ولطفي لبيب ومادلين مطر ونهلة ذكى وإيمان السيد وضياء الميرغنى وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف محمد فاروق وإخراج أحمد البدرى.