حملة من «قومي المرأة» بالعلمين للمساعدة في تلقي لقاح كورونا

بدأ وفد من المجلس القومي للمرأة من مطروح والقاهرة في تنفيذ حملة بمدينة العلمين لتوعية المرأة بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا، للحماية من العدوى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وأجريت الحملة بمجلس مدينة العلمين بحضور السيدات من العاملين بمجلس المدينة وأهالي المدينة، لتعريفهم بمخاطر فيروس كورونا وبعض القضايا التي تهم المرأة، من خلال محاضرات للتوعية من قيادات المجلس القومي للمرأة.

لقاح كورونا ومناهضة العنف ضد المرأة في العلمين

استقبل المهندس مسعد عبدالهادي الشحات رئيس مركز ومدينة العلمين وفد من المجلس القومي للمرأة بالقاهرة ومطروح، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة موضوعات خاصة بأهمية دور المرأة في المجتمع حول ظاهرة العنف والتهديد التي تواجهها المرأة، وحرصهم على توعية السيدات بأهمية التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح كرونا «كوفيد 19»، وتسجيل بياناتهن على صفحة وزارة الصحة.

واقترح رئيس مدينة العلمين أن يتم التنسيق بين المجلس القومي المرأة، ووزارة التربية والتعليم لعقد مؤتمرات ودورات لطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية، ويكون هناك دور رئيسي للأخصائي الاجتماعي بالمدارس للتوعية بقضايا المرأة، والعنف ضد السيدات والفتيات في الأعمار المختلفة، وكيفية مواجهة ذلك والدفاع عن أنفسهن، بالإضافة إلى توعيتهم بالقضايا التي تهم الصحة العامة للمرأة والطفل.

سلسلة حملات من القومي للمرأة في 8 مدن بمطروح

ووضع المجلس القومي للمرأة خطة شاملة لتنفيذ سلسلة حملات توعية وورش عمل للمرأة في مراكز مطروح الثمانية، تشمل مدن الحمام، والعلمين، والضبعة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي برامي، والسلوم، بالإضافة إلى سيوة، من خلال محاضرين ومدربين معتمدين من المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، وفرع المجلس بمطروح، وتتضمن الحملة جميع القضايا التي تخص المرأة، في المجتمع بالإضافة إلى قضايا الصحة العامة، والتوعية السياسية.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة بمطروح يقدم خدمات عديدة لخدمة المرأة المطروحية، من المساهمة في استخراج شهادات ميلاد وتوثيق الزواج، وعمل بطاقات الرقم القومي للمرأة بالمجان في القرى والنجوع، والوصول إليها من خلال حملات بمساعدة السجل المدني، وتقديم مشروعات للمرأة المعيلة، بالإضافة إلى حملات التوعية.