بيان هام من «علوم الإسكندرية» عن ترقية مدرس الكيمياء.. والكلية تجتمع اليوم

قالت إدارة كلية العلوم جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حول واقعة منشور التهنئة الخاص بالدكتور محمود مرسي أستاذ علوم جامعة الإسكندرية، الذي انهالت العديد من التعليقات الغاضبة عليه، إنه لُوحظ وجود تعليقات خارجة من عديد الأشخاص الذين لا ينتمون للمجتمع الجامعي ولا يمثلوا طلاب الكلية.

وأضاف بيان صادر من كلية العلوم، أن هذه التعليقات التي جاءت على منشور الدكتور محمود مرسي، والتي تم ملاحظتها وأنها ليست من طلاب الكلية ولا المجتمع الجامعي تعد تشويها للكلية والعاملين بها، وتؤكد إدارة الكلية احترامها وتقديرها لأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأبنائها الطلاب وجموع فئات المجتمع.

وأوضح البيان إنه إشارة إلى ما تم نشره أمس على الصفحة الرسمية لإدراة كلية العلوم جامعة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي «Facebook» والخاصة بـ«تهنئة الدكتور محمود مرسي – المدرس بقسم الكيمياء بالكلية» والذي تم ترويجه بين رواد التواصل الاجتماعي، فإن كلية العلوم تتابع بكل اهتمام وتقدير جميع التعليقات والتفاعلات التي وردت، أمس، على هذا المنشور، وذلك للوقوف على حقيقة تلك التعليقات، سيتم اليوم عقد اجتماع مع عميد الكلية، ورئيس مجلس قسم الكيمياء، والدكتور محمود مرسي، صاحب الواقعة للتحقق من مصادقية ما تم التعليق به على تهنئته.

وأكدت الكلية أنه لم ترد لإدارة الكلية سابقاً أيّ شكاوى مكتوبة أو شفهية ضد الدكتور محمود مرسي من الطلاب، سواء عن طريق مكتب الشكاوى الخاص بالطلاب أو عن طريق مكاتب الإدارة.

كما لُوحظ أيضا وجود تعليقات خارجة من عديد الأشخاص الذين لا ينتمون للمجتمع الجامعي ولا يمثلوا طلاب الكلية، والتي تعد تشويها للكلية والعاملين بها، وتؤكد إدارة الكلية احترامها وتقديرها لأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأبنائها الطلاب وجموع فئات المجتمع.

رئيس جامعة الإسكندرية يعلق على واقعة أستاذ علوم

وكشف الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، عن انعقاد لجنة الأخلاقيات برئاسة عميد كلية العلوم، اليوم الأربعاء، وذلك لتقصي الحقائق حول واقعة غضب طلاب كلية العلوم من الدكتور محمود مرسي، وذلك بعد واقعة الغضب والتعليقات الغاضبة التي حدثت إثر بوست التهنئة على الصفحة الرسمية لكلية العلوم جامعة الإسكندرية للأستاذ الجامعي.

وقال قنصوة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن ما يحدث الآن هو تقصي الحقائق حول الواقعة والتأكد من التعليقات الغاضبة التي دونها طلاب علوم على البوست الذي نشر في الصفحة الرسمية للكلية والوقائع التي ذكرت ولم يتقدم بها أي شكاوى للجامعة أو الكلية، لافتا إلى أن تقصي الحقائق والسماع لكل الأطراف أولا حفاظا على الطلاب والتأكيد على أحقية الطلاب في أن يكون الأستاذ الجامعي قدوة يحتذى بها، إضافة إلى الحفاظ على مستقبل عضو هيئة تدريس في أول مشوار حياته العملية.