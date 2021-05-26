عاجل.. النيابة العامة تأمر بحبس مستريحة المنوفية على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة الباجور بمحافظة المنوفية، قبل قليل، بحبس «هالة.ز» وشهرتها أم عبده، والمعروفة إعلاميا باسم مستريحة المنوفية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتجديد لها في الموعد القانوني.

وقال عبدالحميد فودة، محامي ضحايا مستريحة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن النيابة أمرت بحبس مستريحة المنوفية أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعد مواجهتها بالتهم المنسوبة إليها من قبل النيابة العامة في الباجور.