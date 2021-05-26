التحفظ على ممتلكات مستريحة الباجور وترحيلها إلى المنوفية «فيديو»

كشف عبدالحميد فودة، محامي ضحايا مستريحة المنوفية، عن آخر تطورات القضية بعد إلقاء القبض عليها في محافظة قنا، مؤكدا أنها وافقت على إعادة الأموال لضحاياها ولكن بشرط التنازل عن المحاضر وخروجها أولا قبل إعادة الأموال لهم مرة أخرى، الأمر الذي رفضه الضحايا لتعدد أشكال نصبها وخوفا من هروبها مرة أخرى.

التحفظ على أموال وممتلكات مستريحة المنوفية

وأضاف محامي ضحايا مستريحة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النائب العام أصدر قرارا في وقت سابق بالتحفظ على ممتلكات «أم عبده» وزوجها وأولادها القصر، موضحا أن البنوك التي كانت تتعامل معها لم يثبت وجود رصيد بها ولكن البنك المركزي سيوضح إن كان هناك أموال في بنوك أخرى.

مستريحة المنوفية نصبت على مواطنين بقنا في 100 مليون جنيه

وأكد المحامي أن المستريحة قد تصل إلى مديرية أمن المنوفية غدا للتحقيق معها في نسابة الباجور في التهم المنسوبة لها والنصب على المواطنين في مبالغ تصل إلى 500 مليون جنيه، مطالبا النائب العام بالتدخل لضم القضايا في قنا إلى قضايا الباجور محل النزاع الأساسي، قائلا «سمعت إنها نصبت على ناس في قنا مبلغ 100 مليون جنيه كمان».

حيل مستريحة المنوفية للنصب على ضحاياها والإيقاع بهم

وتابع أن المتهمة استخدمت حيلا غريبة وأحيانا مضحكة في النصب على ضحاياها والإيقاع بهم في شباك عمليات النصب، وكان آخر عمليات النصب هي إيهام أحد الضحايا أنه كان سيحصل على عائد مادي كبير جدا ولكنها طلبت منه مليون جنيه بخلاف مليون سابق لكي يحصل على فوائد 40%، ونجحت في الحصول على المليون الثاني ثم هربت بعدها بعدة أيام.

مصير أموال نصب مستريحة المنوفية على ضحاياها

وأكد أن مصير المبالغ المالية التي نصبت فيها على المواطنين والتي تقدر قيمتها بـ500 مليون جنيه، يكون بيد النيابة في حالة وجود أرصدة لها في البنوك أو ممتلكات خاصة بها أو أسرتها، حيث يجري توزيع هذه الأموال على الضحايا من خلال لجنة تشكلها النيابة العامة لإعادة الأموال حال تواجدها.

ووجه «فودة» نصيحة للمواطنين في المنوفية ومصر كلها، بضرورة عدم الانسياق مع من يروج لجمع الأموال بهدف تشغيلها في مجالات مختلفة والحصول على فوائد كبيرة، قائلا «مينفعش نثق في أي حد كده، وندفعله فلوس كتير، لأنها بسهولة ممكن تروح عليكم».