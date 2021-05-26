محامي ضحايا مستريحة المنوفية: نصبت على مواطن في 83 مليون جنيه

قال عبدالحميد فودة، محامي ضحايا مستريحة المنوفية، إن «هالة.ز» وشهرتها أم عبده والمعروفة إعلاميا باسم «مستريحة المنوفية»، إنها كانت تستخدم حيل متنوعة وأحيانا كوميدية للإيقاع بضحاياها في شباك عمليات النصب.

وأضاف محامي ضحايا مستريحة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عملية النصب الفردية الأكبر كانت من نصيب أحد المواطنين من مركز الباجور والذي نصبت عليه أم عبده في مبلغ 83 مليون جنيه، متسائلا كيف لشخص يملك كل هذه الأموال أن يأتمن عليها سيدة لا يعرفها.

وأوضح، أن المتهمة كانت توهم ضحاياها بأنها توظف أموالهم للعمل في مجال الزراعات مثل تربية الدواجن والتجارة في البيض، وتجارة الأعلاف، مؤكدا أنها لم تعط أحدا من ضحاياها فوائد كاملهم مما أبلغتهم في بداية تعاونهم معها، مشددا على أنها تعمل في النصب على المواطنين والتمهيد لذلك منذ عام 2010.

وتابع، أن المتهمة وافقت على إعادة الأموال إلى ضحاياها ولكن بشرط التنازل عن المحاضر وخروجها أولا قبل إعادة الأموال لهم مرة أخرى، الأمر الذي رفضه الضحايا، موضحا أن النائب العام أصدر قرارا في وقت سابق بالتحفظ على ممتلكات «أم عبده» وزوجها وأولادها القصر وعدم التصرف فيها.

الجدير بالذكر، أن المتهمة «هالة.ز»، مستريحة المنوفية الشهيرة، وصلت قبل قليل، إلى محكمة الباجور للتحقيق معها في النيابة العامة، بعد ترحيلها من مديرية أمن قنا إلى مديرية أمن المنوفية لاستكمال التحقيقات معها، بعد نصبها على عشرات المواطنين في مبالغ تقدر بنصف مليار جنيه.