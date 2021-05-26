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عاجل.. أول صورة لـ شريف دسوقي من داخل المستشفى بعد بتر ساقه

كتب:

بسمة شطا
02:24 م | الأربعاء 26 مايو 2021
شريف دسوقي

شريف دسوقي

نشر إبراهيم الفرن، مهندس إضاءة، صورة للفنان شريف دسوقي من داخل المستشفى، حيث يتلقى علاجه بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنقله إلى مستشفى دار الشفاء، لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

وعلّق الفرن على الصورة التي جمعته بشريف، ونشرها عبر حسابه على فيس بوك: «الحمد لله رب العالمين»، حيث بدا شريف في الصورة مبتسما وبصحة نفسية جيدة.

ونقل الفنان شريف دسوقي مساء أمس الثلاثاء، من مستشفى الإسكندرية حيث خضع لجراحة لبتر ساقه، إلى مستشفى دار الشفاء في القاهرة، بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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