«النقل»: إجراء تحليل المخدرات على سائقي القطارات بشكل عشوائي ومفاجئ

شدد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على ضرورة إجراء تحليل المخدرات على جميع العاملين بالسكة الحديد، بشكل دوري وعشوائي وبشكل مفاجئ، مشيراً إلى استبعاد أي عامل حال ظهرت عينة تحليله إيجابية.

وأوضح الوزير، أن جميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة يخضعون لإجراء تحليل المخدرات بصورة دورية، خاصة سائقي القطارات، لتقليل الحوداث والحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

وقال «الوزير»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان، وتحسين ورفع كفاءة المحطات، فضلًا عن تحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيًا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، وذلك لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، وتقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات رحلات القطارات، وزيادة رحلات القطارات اليومية.

وأوضح كامل الوزير، أن قطارات السكة الحديد تقل يوميًا نحو مليون راكب، وأن الوزارة تسعى خلال منتصف 2024 لنقل مليوني راكب يومياً، لافتاً إلى أن هناك حالة من الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية، لمنع استقلال أي راكب القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطار.

وكان اللواء عاطف إمام، مدير المركز الطبي بالسكة الحديد، قد كشف عن مخاطبة الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، للمستشار عمر مروان، وزير العدل، لإرسال عينات تحليل سائقي القطارات وعمال طوائف التشغيل والوظائف الحرجة، لـ«العدل»، لقراءة العينات لمعرفة ما إذا كان سائقو القطارات يتعاطون مخدر مادة الاستروكس أم لا، موضحا أن بعض عينات العاملين جاءت إيجابية في تعاطي مخدر الحشيش والترامادول.

وقال عاطف إمام في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، إنه تم تشكيل فرق طبية من المركز الطبي بالسكة الحديد، لإجراء تحليل المخدرات على العاملين في الوظائف الحرجة وطوائف التشغيل من سائقي القطارات ومساعديهم والكمسارية ومشرفي القطارات والبلوكات والتحويلات والمزلقانات، بشكل عشوائي، وفي أماكن عملهم، لافتا إلى أن جميع العينات الإيجابية أو السلبية يتم إرسالها للمهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المدمنين.