12 فئة يحق لها الحصول على لقاح كورونا بالمنزل.. أبرزها مرضى ضمور العضلات

حددت وزارة الصحة والسكان، الفئات المستحقة للتطعيم في المنازل، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي توسيع عملية تطعيم المواطنين للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.

الفئات المستحقة لتطعيم لقاح كورونا في المنازل

ووفقًا لما أصدرته وزارة الصحة والسكان، فإنَّ الفئات المستحقة هم: «المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، مرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، مرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، مرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، مرضى التصلب المتعدد MS، مرضى الوهن العضلي».

«الصحة» تطمئن المواطنين بشأن لقاحات كورونا

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الآثار الجانبية للقاح كورونا، موضحة أنَّ الآثار الجانبية للقاح كورونا في مصر امنه وتشمل ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة أو عرقان أو صداع بسيط، لافتة إلى أنَّ الآثار الجانبية للقاح كورونا تزول فى غضون يومين بنفسها ولا تستدعي للطبيب.

وأشارت إلى أنَّ هناك فريق طبي متخصص من قبل الوزارة يقوم بمتابعة الحالة الصحية للمواطنين الحاصلين علي لقاح فيروس كورونا خلال المدة الزمنية بين الجرعتين من اللقاح للمتأخذ سواء كان لقاح سينوفارم أو استرازنيكا.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب الي المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكّدة أنَّ جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.