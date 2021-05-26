«الصحة»: سنطعم 157 ألفا من مشرفي امتحانات الثانوية العامة 2021

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنَّه سيتمّ تطعيم 157ألفاً من المشرفين على امتحانات الثانوية العامة 2021، وذلك قبل بدء الامتحانات في شهر يوليو المقبل إلكترونياً.

وأضاف هالة زايد في تصريحات له، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أنَّه سيتمّ التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تطعيم المعلمين، لافته إلى أنَّه تمّ إتاحة التطعيم لذوي الهمم من غير القادرين على الحركة من خلال الرقم 15335 وذلك بالتنسيق مع هيئة الإسعاف.

«شوقي»: عقد امتحانات الثانوية العامة يوليو المقبل

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ الوزارة ستعمل على إتاحة التطعيم للمعلمين، موضحاً أنه سيتم العمل على تطعيم جميع المعلمين والإداريين قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنَّ الامتحانات ستعقد في شهر يوليو المقبل وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكّداً أنَّ الوزارة حريصة على تفعيل تنسيق كامل مع جميع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات للوقوف على الاستعدادات المتعلقة بالامتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنَّه سيتمّ عقد الامتحانات إلكترونياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، موضحاً أنَّه سيتمّ الإعلان عن جدول الامتحانات في الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنَّ الامتحانات ستعقد بالنسيق مع عدد من الجهات المعنية لتوفير بيئة آمنة للطلاب والمعلمين.

وشدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنَّه مسموح لطلاب الثانوية العامة دخول الامتحانات بالكتاب المدرسي وكتابة ملاحظات عليه، موضحاً أن غير مسموح بدخول الطالب للامتحان بمذكرات خارجية، لافتاً إلى أن الوزارة وفرت منصات تعليمية تدرب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية النهائية.

وأوضح «شوقي»، أنَّه سيتمّ تسليم طلاب الشعبة العلمية في الثانوية العامة ورقة بيضاء في الامتحان خاصة لمواد الرياضة والعلوم، لافتاً إلى أنَّ الامتحانات ستعقد وفق آليات تقنية جديدة لمنع الغش.