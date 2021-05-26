تجديد حبس مدرس 15 يوما بتهمة هتك عرض طفلة في نهار رمضان بالغربية

قرر قاضي معارضات جنح محكمة قطور، بمحافظة الغربية، حبس مدرس لغة عربية 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض طفلة صغيرة عمرها 8 سنوات.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بورود بلاغ من «أحمد.ش» والد الطفلة « نورا 8 سنوات»، يتهم فيه «سعيد.خ»، مدرس ثانوي لغة عربية، ومقيم بذات العنوان، بهتك عرض طفلته، حيث تم استدراجها بمنزله وتبين وجود دماء في ملابسها الداخلية، وبسؤالها أفادت الطفلة، بأن هذا الشخص هو من فعل ذلك، وتم ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وكشفت مصادر أمنية، أنَّ الكاميرات المتواجدة في مكان الواقعة، بينت دخول المتهم والطفلة إلى المنزل واستغرق تواجدهما داخله نحو نصف ساعة وخمس دقائق، قبل أن يخرجا، وقد أمرت النيابة العامة، بتحويل الطفلة إلى الطب الشرعي للكشف الطبي عليها.

وكشف التقرير الطبي المبدئي، أنه بالكشف الظاهري على الطفلة، تبين وجود خرابيش في الصدر، وبالعرض على طبيب النساء والتوليد، تبين وجود كدمة في المهبل، مع وجود نزيف مهبلي، وأوصى الطبيب في تقريره بالعرض، على الطب الشرعي.

وتضمن التحريات السرية التي قام بها مباحث مركز شرطة قطور، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، صحة الواقعة وأن المتهم خان الأمانة، التي أؤتمن عليها وضرب بعرض الحائط، أصول الدين، والعادات والتقاليد والأعراف، وهتك عرض الطفلة في نهار شهر رمضان بعد أن استدرجها إلى منزله بصفته المعلم الخاص بها، وهتك عرضها وانتزعت الرحمة من قلبه.