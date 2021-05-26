سرقة فيلا إلهام شاهين.. المتهم سوابق في 3 قضايا آخرها «موتور»

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة سرقة فيلا إلهام شاهين، مع المتهم الذي ضبطه الحارس الخاص بالفيلا، وهو يحاول تسلق السور للدخول إلى الفيلا وسرقتها في وقت متأخر من صباح اليوم، وجرى تسليمه إلى قسم الشرطة التابع له الفيلا.

سرقة فيلا إلهام شاهين

بداية القصة بإلقاء خفير فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية، القبض على عاطل، أثناء محاولته التسلق للفيلا من أحد الأسوار بهدف سرقتها، وسلّمه لقسم الشرطة الذي يقع في دائرته المنزل والذي بدأ التحقيق مع المتهم.

فيلا إلهام شاهين

وفور القبض على المتهم، كشفت التحريات المبدئية عن أنّه عاطل وله سجل جنائي، وجرى اتهامه أكثر من مرة في قضايا سرقة، وصدر ضده أحكام قضائية فيها، لتقرر النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات تمهيدًا لإحالته للمحاكمة فور الانتهاء من التحقيقات.

تحريات سرقة فيلا إلهام شاهين

وكشفت التحريات عن أنّ الشاب عمره 22 عامًا، وسبق اتهامه في 3 قضايا آخرهما سرقة موتور بمنطقة كرداسة.

وقالت إلهام شاهين في تصريح سابق لـ«الوطن»: «أنا مش ساكنة فيها حاليا، أنا عايشة في شقة بتاعتي بمصر الجديدة، والحارس كلمني في التليفون وقال إنه مسك حرامي بيحاول يدخل الفيلا من السور، وسلمه لقسم الشرطة ليلقى جزاءه».

وأكدت شاهين، أنّ حارسها أبلغها بأنّ لصا حاول تسلق أحد أسوار الفيلا بهدف سرقته، حيث ألقى القبض عليه وجرى تسليمه لقسم الشرطة.

واعترف المتهم البالغ من العمر 22 عامًا، أمام النيابة العامة، أنّه ظنّ أنّ الفيلا مهجورة، حيث راقبها لفترة من الزمن وتأكد أنّها مغلقة ثم حاول تسلق الأسوار لسرقتها لكن الخفير طارده وألقى القبض عليه.

وتصدر البحث عن تفاصيل محاولة سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين محركات البحث جوجل خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء وحتى هذه اللحظة.