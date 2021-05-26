«تعليم النواب» توافق على موازنة مكتبة الإسكندرية
وتطلب استيضاح خطة الأنشطة في العام المالي الجديد
كتب:
ولاء نعمه الله
04:26 م | الأربعاء 26 مايو 2021
مجلس النواب
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم على مشروع موازنة مكتبة الإسكندرية للعام المالي الجديد 2021/2022.
وطالب الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، بتوضيح الخطة الاستثمارية التفصيلية المستهدفة للعام المالي الجديد، لتقديم مزيد من الدعم لها، لما لها من دور أيضا على جذب الشباب.
وقال خلال اجتماع اللجنة، إنّ مكتبة الإسكندرية هي منارة للفكر والحضارة، وتوليها الدولة المصرية اهتمام بالغ، خاصة وأنّها واجهة لمصر الثقافية.
وأعلن ترتيب اللجنة زيارة إلى مكتبة الإسكندرية في ضوء توجيه دعوة لها من جانب المسؤول بالمكتبة، الذي حضر اليوم.
وطالب محمد عقل ممثل مكتبة الإسكندرية، أمام اللجنة، بزيادة الباب السادس (الاستثمارات) ليكون 90 مليون جنيه، قائلا: نحن بحاجة إلى إنجاز البحيرة الصناعية الخارجية بالمكتبة، فالمكتبة بمثابة قوي ناعمة، ولدينا عدد من المشروعات المستهدفة خلال العام المالي الجديد 2021/2022 لتطوير وتحديث المكتبة، وبينها تحديث البنية التحتية والتكنولوجية بنحو 10 ملايين جنيه، خاصة أنّ المكتبه الثانية عالميا من حيث أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الإلكترونية، فضلا عن استهداف تطوير الأجهزة المرئية والصوتية بنحو 18 مليون جنيه.
وعقّب معتز فتحي، ممثل وزارة التخطيط، قائلا إنّ البحيرة كانت مدرجة في الخطة الاستثمارية لكن لم يرد التعاقد بشأنها حتى الآن، بينما طالبت ماجدة بكري وكيل اللجنة، بإيفاد اللجنة بموجز للأنشطة المتوقع تنفيذها خلال العام المالي الجديد، مع عقد لقاء خاص بالمكتبةه لاستعراض أنشطتها تفصيلا، وتساءلت النائبة نسرين عمر، عن دور المكتبة من المبادرات المهمة وبينها «حياة كريمة».
وشدد هاني أباظة عضو اللجنة، على أهمية الدور التوعوي للمكتبه خاصة في القضايا الشائكة، مشددًا على أهمية التسويق لمحتويات المكتبه وتطوير وسائل العرض بها.