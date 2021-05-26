«تعليم النواب» توافق على موازنة مكتبة الإسكندرية

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم على مشروع موازنة مكتبة الإسكندرية للعام المالي الجديد 2021/2022.

وطالب الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، بتوضيح الخطة الاستثمارية التفصيلية المستهدفة للعام المالي الجديد، لتقديم مزيد من الدعم لها، لما لها من دور أيضا على جذب الشباب.

وقال خلال اجتماع اللجنة، إنّ مكتبة الإسكندرية هي منارة للفكر والحضارة، وتوليها الدولة المصرية اهتمام بالغ، خاصة وأنّها واجهة لمصر الثقافية.

وأعلن ترتيب اللجنة زيارة إلى مكتبة الإسكندرية في ضوء توجيه دعوة لها من جانب المسؤول بالمكتبة، الذي حضر اليوم.

وطالب محمد عقل ممثل مكتبة الإسكندرية، أمام اللجنة، بزيادة الباب السادس (الاستثمارات) ليكون 90 مليون جنيه، قائلا: نحن بحاجة إلى إنجاز البحيرة الصناعية الخارجية بالمكتبة، فالمكتبة بمثابة قوي ناعمة، ولدينا عدد من المشروعات المستهدفة خلال العام المالي الجديد 2021/2022 لتطوير وتحديث المكتبة، وبينها تحديث البنية التحتية والتكنولوجية بنحو 10 ملايين جنيه، خاصة أنّ المكتبه الثانية عالميا من حيث أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الإلكترونية، فضلا عن استهداف تطوير الأجهزة المرئية والصوتية بنحو 18 مليون جنيه.

وعقّب معتز فتحي، ممثل وزارة التخطيط، قائلا إنّ البحيرة كانت مدرجة في الخطة الاستثمارية لكن لم يرد التعاقد بشأنها حتى الآن، بينما طالبت ماجدة بكري وكيل اللجنة، بإيفاد اللجنة بموجز للأنشطة المتوقع تنفيذها خلال العام المالي الجديد، مع عقد لقاء خاص بالمكتبةه لاستعراض أنشطتها تفصيلا، وتساءلت النائبة نسرين عمر، عن دور المكتبة من المبادرات المهمة وبينها «حياة كريمة».

وشدد هاني أباظة عضو اللجنة، على أهمية الدور التوعوي للمكتبه خاصة في القضايا الشائكة، مشددًا على أهمية التسويق لمحتويات المكتبه وتطوير وسائل العرض بها.