رئيس هيئة الانفاق: تشغيل مترو «العتبة ماسبيرو الكيت كات» إبريل 2022

أعلن اللواء عصام والي رئيس هيئة الأنفاق، تشغيل خط مترو «الكيت كات- العتبة» مرورا بالزمالك وماسبيرو، في إبريل 2022، مشيرا إلى سيجري إنشاء «مولين» بمحطتي «البوهي وماسبيرو».

وأكد عصام والي، خلال استعراضه موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة 2021/ 2022 أمام لجنة النقل برئاسة علاء عابد، اليوم، رفع كفاءة الخط الأول والثاني، لكل الخدمات، والتأكد من أن جميع العربات مكيفة، لتأكيد تساوي الخدمات على كل الخطوط.

وأوضح أنه سيجري مد خطوط مترو الأنفاق، من محطة عدلي منصور بمحطات جديدة، حتى «مصر الإسماعلية، العبور، بدر، العاشر، حدائق بدر، محطة العاصمة الإدارية، المدينة الرياضية، ومحطة إلى العاشر 2»، ليصل طول الخط إلى 107 كيلو، مشيرا إلى أن هناك مخطط بالوصول بالمترو إلى بلبيس.

وأكد ممثل وزارة التخطيط، وضع 76 مليار ديون خارجية، تم الموافقة عليها وتوزيعها على المشروعات الكبرى، منها مشروعات الأنفاق، وجار رصد تمويل قطار السخنة السريع، مشددا على مساندة وزارة التخطيط لمشروعات هيئة الأنفاق والقطارات السريعة للأنفاق.

وقال علاء عابد رئيس اللجنة، إن قطاع النقل والمواصلات، شهد نقلة غير مسبوقة، وهناك دول بدأت قبلنا بسنوات، ولم تحقق ما حققناه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقارن عابد، بين الأوضاع قبل 2013 في النقل والمواصلات، وحالة التدهور وعدم الأمن، في ظل حكم الجماعة الإرهابية، مشيرا إلى أنه مع تولي الرئيس السيسي وخلال 6 سنوات، تحققت ثورة اقتصادية وصناعية، فضلا عن ثورة بالطرق، وفي كل المجالات.

وشدد على أن ما تم إنجازه منذ تولي الرئيس السيسي، من شبكة طرق ومحاور وخطوط المترو، وتحديث السكة الحديد، رغم وقوع بعض الحوادث، مشيرا إلى أن مصر عادت القبلة لدول العالم، واستعادت ريادتها للمنطقة.

وأضاف في كلمته بالجلسة: «لدينا رئيس نفتخر به، ومسؤولون يقوموا بعملهم بكل جد، ودولة استطاعت أن تقضي على الإرهاب، لتعود مصر لمكانتها»

واستعرض محمد سيد منصور مسؤول المالية بالهيئة القومية للأنفاق، موازنة العام الجديد، مؤكدا أن منذ تحول الهيئة إلى هيئة اقتصادية، تزايدت مسؤولية الهيئة عن كل الخطوط، وتضاعفت بنود الكهرباء والمياه، وبلغ حجم الإيرادات 3 مليارات و900 مليون، ويبلغ متوسط عدد مستخدمي المترو يوميا، مليون و750 ألفا في الأيام العادية، وتصل إلى 2 مليون، كما بلغت إيرادات الدعاية والإعلان، 140 مليون جنيه بالمترو.