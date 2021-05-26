أرخص 25%.. «العربية للتصنيع»: الإعلان عن أول تابلت مصري خلال شهر

أكد المهندس أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات في الهيئة العربية للتصنيع، أن الدولة تقوم بعمل خطوط سريعة لتفعيل منظومة التحول الرقمي والسعي الدائم لتوطين التكنولوجيا لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، موضحًا أن الهيئة العربية للتصنيع تدشن خطوط إنتاج أول منتج عربي من التابلت واللاب توب، حيث أصبح لدينا منتج محلى ينافس المنتجات العالمية بأيادٍ مصرية.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، على شاشة «extra news»، أنه سيتم إنتاج بوردة كاملة في المرحلة الأولى لصناعة التابلت واللاب توب، وسنزيد من نسبة التصنيع في المرحلة الثانية والثالثة، مؤكدًا أن البوردة داخل الجهازين في الطرح الأول ستكون يابانية التصنيع وخلال شهر سيتم الإعلان عن المنتج في جميع وسائل الإعلام.

وأردف رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات في الهيئة العربية للتصنيع، أن الطلب الزائد على أجهزة التابلت واللاب توب جعلنا نتعاون ونتشارك مع كبرى الشركات العالمية لتدبير أحدث خطوط الإنتاج حتى نقوم بتصنيعها محليا ، كما أن صناعة التابلت واللاب توب في مصر تتم بأيدي مصرية وبضمان الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد أن بيع اللاب توب والتابلت سيكون عبر 150 موزعا تابعا للشركة، ومن خلال مراكز التليفزيون ومراكز بيع وصيانة الشركة، موضحًا أن الأسعار ستكون أقل بـ 25% من السعر المنافس والجودة أعلى من الجودة العالمية من ناحية التقنيات، حيث يتم تصنيع التابلت بمواصفات عالمية، وهناك خطة تسويقية لتسويق التابلت واللاب توب المصرى خلال شهر، وسنعلن عنها في كل وسائل الإعلام.