البرلمان العربي: ندعم الإصلاحات والتعديلات التشريعية في قوانين الجنسية

تلبية للدعوة الواردة من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربية، شارك البرلمان العربي في ورشة عمل حول وضع خطة عمل إقليمية كوثيقة استرشادية لتنفيذ الإعلان العربي حول «الانتماء والهوية القانونية»، بمشاركة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ومثَّل البرلمان العربي في ورشة العمل النائبة أميرة شرف الدين عضو البرلمان العربي، حيث ألقت مداخلة أكدت فيها أن البرلمان العربي يدعم بقوة الإصلاحات والتعديلات التشريعية في الدول العربية المتعلقة بقوانين الجنسية، وخاصة التعديلات التي تسمح بمنح المرأة الحق في منح الجنسية لأطفالها، مضيفة أنه ما تزال هناك بعض الثغرات التي يجب معالجتها لمواءمة قوانين الجنسية في الدول العربية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية.

وأكدت «شرف الدين» أن البرلمان العربي يحرص على تمكين المرأة العربية ودعم بناء قدراتها في جميع المجالات، مشيرةً إلى إعداد البرلمان العربي لمشروع قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي، والتحضير لعقد مؤتمر دولي حول آليات وأدوات البرلمانات العربية لتحقيق المساواة بين الجنسين، إضافة إلى التوجه نحو العمل على زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان العربي لتكون الأعلى بين البرلمانات الإقليمية، ودعم زيادة تمثيلها في البرلمانات الوطنية العربية.

وقدمت أميرة شرف الدين بعض التوصيات ليجري تضمينها في خطة العمل الإقليمية، ومنها إعداد دراسة مرجعية ومسح شامل للتشريعات العربية في مجال دعم المساواة بين الجنسين، وتشكيل فريق عمل بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية لمراجعة مدى التزام الدول العربية بالاتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بحقوق المرأة وتمكينها، بالإضافة إلى وضع مجموعة من البرامج لتمكين البرلمانيات والبرلمانيين العرب في مجالات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يجري تنفيذها من خلال مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، وكذلك إطلاق منصة إقليمية وعربية يمكن من خلالها للبرلمانات والحكومات والمجتمع المدني الوصول إلى البيانات المتعلقة بحالة قوانين الجنسية وتبادل الخبرات لتشجيع التغيير.