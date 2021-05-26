السفينة «خوان الكانو» تعبر القناة عائدة لإسبانيا بعد رحلة حول العالم

أعلنت مصادر ملاحية بهيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، أن السفينة التعليمية الإسبانية «خوان سبستيان الكانو»، دخلت المجرى الملاحي للقناة، تمهيداً لعبورها في رحلة عودتها إلى إسبانيا.

السفينة قادمة من السويس متجهة للبحر المتوسط

ودخلت السفينة المجرى الملاحي قادمة من السويس، متجهة إلى البحر المتوسط، ضمن رحلتها التعليمية رقم 93، والتي تشمل الدوران حول العالم، بمناسبة الاحتفال بالمئوية الخامسة على أول رحلة إسبانية حول الأرض.

وعبرت السفينة في آخر مرة من قناة السويس عام 2002، خلال رحلتها العاشرة حول العالم، ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى ميناء مدينة فاليتا، عاصمة مالطا، خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو القادم، حيث ستقوم بآخر توقف لها خارج أرض الوطن، حتى وصولها إلى ميناء قادش، في جنوب إسبانيا.

وأقلعت السفينة من ميناء قادش في 24 من أغسطس 2020، في رحلة حول العالم، استمرت لمدة عشرة شهور، وتأتي رحلة السفينة للمرور بأبرز المعالم التي مرت بها الحملة الإسبانية، بقيادة فرناندو ماجلان، وخوان سبستيان دي الكانو، والتي انطلقت قبل 500 عام، وهو ما يُعد ملحمة في تاريخ الملاحة البحرية.

السفارة الإسبانية: مسابقة بمناسبة عبور السفينة

وأعلنت سفارة إسبانيا بالقاهرة أن عبور السفينة لقناة السويس يأتي استكمالاً لرحلتها التعليمية رقم 93 الحالية، والتي تشمل الدوران حول الأرض، بمناسبة الاحتفال بالمئوية الخامسة على أول رحلة إسبانية حول العالم.

قررت السفارة الإسبانية في القاهرة تنظيم مسابقة للكتابة باللغة الإسبانية عنوانها «أول رحلة حول العالم ماجلان - خوان سبستيان الكانو - مغامرة العولمة».

لقاء افتراضي بين طاقم البحرية والطلاب

كما أعلنت السفارة، فى بيان صحفى، أنه بمناسبة مرور السفينة بقناة السويس، فإنه من المقرر تنظيم لقاء افتراضي بين طاقم البحرية على متن السفينة مع طلاب ومعلمي اللغة الإسبانية من مختلف الجامعات في مصر، للتحدث عن تجاربهم خلال الرحلة، وأهمية الذكرى الخامسة للدوران حول الأرض، في التبادل الثقافي والتجاري بين الشعوب.

وبحسب البيان، فإن الهدف الرئيسي لرحلة السفينة هو المساهمة في التدريب الشامل لـ62 بحاراً، والذين صعدوا على متن السفينة في 6 ديسمبر، في ميناء جواياكويل بدولة الإكوادور، قادمين من إسبانيا، وهم من سيكونون في المستقبل ضباطا بالبحرية الإسبانية.

ونظراً للظروف الراهنة بالمنطقة، لم يكن من الممكن القيام بالملاحة الشراعية، ولذلك ركزت السفينة على تدريب البحارة على مهارات أخرى، مثل الملاحة الساحلية في أماكن ذات حركة ملاحية كثيفة، والتدريب المتعلق بضمان سلامة السفينة.