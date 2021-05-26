السفينة «خوان الكانو» تعبر القناة عائدة لإسبانيا بعد رحلة حول العالم
كتب:
عمرو الورواري
06:30 م | الأربعاء 26 مايو 2021
السفينة الإسبانية خوان سبستيان الكانو
أعلنت مصادر ملاحية بهيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، أن السفينة التعليمية الإسبانية «خوان سبستيان الكانو»، دخلت المجرى الملاحي للقناة، تمهيداً لعبورها في رحلة عودتها إلى إسبانيا.
السفينة قادمة من السويس متجهة للبحر المتوسط
ودخلت السفينة المجرى الملاحي قادمة من السويس، متجهة إلى البحر المتوسط، ضمن رحلتها التعليمية رقم 93، والتي تشمل الدوران حول العالم، بمناسبة الاحتفال بالمئوية الخامسة على أول رحلة إسبانية حول الأرض.
وعبرت السفينة في آخر مرة من قناة السويس عام 2002، خلال رحلتها العاشرة حول العالم، ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى ميناء مدينة فاليتا، عاصمة مالطا، خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو القادم، حيث ستقوم بآخر توقف لها خارج أرض الوطن، حتى وصولها إلى ميناء قادش، في جنوب إسبانيا.
وأقلعت السفينة من ميناء قادش في 24 من أغسطس 2020، في رحلة حول العالم، استمرت لمدة عشرة شهور، وتأتي رحلة السفينة للمرور بأبرز المعالم التي مرت بها الحملة الإسبانية، بقيادة فرناندو ماجلان، وخوان سبستيان دي الكانو، والتي انطلقت قبل 500 عام، وهو ما يُعد ملحمة في تاريخ الملاحة البحرية.
السفارة الإسبانية: مسابقة بمناسبة عبور السفينة
وأعلنت سفارة إسبانيا بالقاهرة أن عبور السفينة لقناة السويس يأتي استكمالاً لرحلتها التعليمية رقم 93 الحالية، والتي تشمل الدوران حول الأرض، بمناسبة الاحتفال بالمئوية الخامسة على أول رحلة إسبانية حول العالم.
قررت السفارة الإسبانية في القاهرة تنظيم مسابقة للكتابة باللغة الإسبانية عنوانها «أول رحلة حول العالم ماجلان - خوان سبستيان الكانو - مغامرة العولمة».
لقاء افتراضي بين طاقم البحرية والطلاب
كما أعلنت السفارة، فى بيان صحفى، أنه بمناسبة مرور السفينة بقناة السويس، فإنه من المقرر تنظيم لقاء افتراضي بين طاقم البحرية على متن السفينة مع طلاب ومعلمي اللغة الإسبانية من مختلف الجامعات في مصر، للتحدث عن تجاربهم خلال الرحلة، وأهمية الذكرى الخامسة للدوران حول الأرض، في التبادل الثقافي والتجاري بين الشعوب.
وبحسب البيان، فإن الهدف الرئيسي لرحلة السفينة هو المساهمة في التدريب الشامل لـ62 بحاراً، والذين صعدوا على متن السفينة في 6 ديسمبر، في ميناء جواياكويل بدولة الإكوادور، قادمين من إسبانيا، وهم من سيكونون في المستقبل ضباطا بالبحرية الإسبانية.
ونظراً للظروف الراهنة بالمنطقة، لم يكن من الممكن القيام بالملاحة الشراعية، ولذلك ركزت السفينة على تدريب البحارة على مهارات أخرى، مثل الملاحة الساحلية في أماكن ذات حركة ملاحية كثيفة، والتدريب المتعلق بضمان سلامة السفينة.